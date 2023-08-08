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【今日優惠精選】豐澤學生優惠低至2折｜KFC金鐘店3大開張優惠　早餐減$3

精明消費 07:30 2023/08/08

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 豐澤：8月大專生優惠 低至2折

即日起至8月31日，8月大專生優惠有過500件產品低至2折，包括電腦、耳機、遊戲機、電子書、夏日必備美容護理產品、行李箱、生活家電等等。即刻登記豐澤eShop學生帳戶，還有100元迎新電子優惠券。

eShop：按此

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2. KFC：金鐘海富中心店 限定3大開張優惠

KFC回歸金鐘海富中心，即日起至8月31日，新張期內推出以下3款海富中心分店限定開張優惠：
1. 買滿60元減6元 (適用於下午6:00後)
2. 10元自選雞 (一件) (適用於下午2:30-5:30時段)
3.「肯！經典雞扒早餐」或「肯！滿足早餐」系列，減3元 (適用於上午11:00前)

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3. AEON：12蚊店8月限定  低至6元

AEON12蚊店最新推出8月限定優惠，多款貨品超抵優惠，更有低至6元，當中包括實用家品、日本雜貨、人氣卡通精品等。即日起至8月15日，多款實用文件夾，以及茶包、茶葉、茶包袋與茶隔，每件將以10元（原價12元）發售。另外，由即日起至8月31日，多款召喚可口可樂系列貨品，以及足球小將系列精品，將以半價發售，最平6元就可以入手。

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撰文：hket小編

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