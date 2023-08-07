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工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士

個人增值 18:04 2023/08/07

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「只有弱者才會睡覺」是真的嗎？綜合《福布斯》和美媒CNBC報道，科技巨擘微軟（美：MSFT）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）在年輕的時候，都會把睡眠視作懶惰且不必要，曾經一度睡得很少。自他父親確診阿兹海默症（即老人痴呆症），讓蓋茨認識到良好的睡眠對大腦健康的重要性，現在他開始重視睡眠。

年輕時與人鬥睡得少

據報，蓋茨任微軟CEO期間是著名工作狂，他在一次畢業典禮演講上提到，在微軟成立之初，他會監視公司停車場，看哪些員工最早走、哪些人最晚離開。

最近，他在自己的Podcast《與比爾·蓋茨解開困惑》（Unconfuse Me with Bill Gates）中透露，他年輕時還會和其他人比賽誰睡得少，那時的他認爲這是生產力的標誌。蓋茨說，他3、40歲時與人談起睡眠，會表示「我只睡6個小時」，其他人則說「我只睡5小時！」、「有時我根本不睡覺」。他當時覺得：「哇，那些傢伙太棒了，我必須更加努力，因為睡眠是懶惰且不必要的。」

良好睡眠有助預防老人痴呆

蓋茨說，自從父親被確診老年痴呆症後，他就改變了心態、開始了解大腦健康：「現在我們知道，為了保持良好的大腦健康，良好的睡眠——甚至從青少年時期開始——是非常重要的。這是對阿兹海默症等任何癡呆症最具預測性的指標之一。」據《福布斯》報道，蓋茨的父親與阿兹海默症纏鬥十多年，於2020年9月在家中去世。

CNBC引述2021年哈佛醫學院的一項研究指，每晚睡眠不足5小時的65歲及以上老年人，5年內患癡呆症或死亡的可能性是每晚睡6至8小時的老年人的兩倍。

不單是老年人，睡眠對年輕人也很重要。美國睡眠醫學會在2016年的共識聲明中稱，每晚睡眠8至10小時可以幫助青少年實現最佳的智力發育、心理健康和記憶力。根據美國疾控中心的數據，對於20至64歲的人來說，每晚睡7至9個小時有助於保持最佳身心健康。

每晚至少睡7小時 爭取「高分睡眠」

蓋茨在Podcast中表示，阿兹海默症治療方法不多，他希望未來十年能看到抗擊這種病的藥物問世，但同時應鼓勵各年齡段的人探索鍛煉大腦健康。

為預防阿兹海默症，蓋茨已從主動減少睡眠轉向監督自己的休息。他現在每晚至少睡7小時，並且每天檢查自己的「睡眠分數」。睡眠分數一般代表人體一夜之間恢復的程度，衡量因素包括睡眠持續時間和質量。他還會與親友「競爭」誰的睡眠分數高，問他們：「誰得了90分？你到底是怎麼做到的？」

Podcast嘉賓、演員Seth Rogen同意蓋茨的觀點，表示自己年輕時也覺得「人死後才睡覺，睡眠並不重要、人不需要睡眠」，現在意識到這與事實完全相反，睡眠可能是保持大腦健康最重要的一件事。

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