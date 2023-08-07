【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！

當談到手錶收藏時，不少人的夢想就是以低到難以置信的價錢，成功買到價值收藏。在最意想不到的時候，偶然發現一塊稀有手錶，可以說是得來之不易的滿足感。

據前時尚雜誌編輯、專欄作家Cam Wolf分享在網上討論區的兩大例子，證明「執到寶」的夢想仍然有機會達成。

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2美元買Rolex Speedking 錶盤重印

Cam Wolf指出，一位二手買賣家Alicia Williams 每週末都會在華盛頓州塔科馬市的各種小型二手市集上，尋找有價值又被低估的飾品，有一日，她在一個架子翻找裝滿珠寶的籃子，找到一隻上面刻有勞力士標誌的手錶。價格上標了一個霓虹綠色貼紙，價錢是2美元（約15港元）。她買下後帶到二手店Wind Vintage 進行評估，竟指出能以1,000美元收取，轉手勁賺499倍。

Wind Vintage 老闆Eric Wind指出，女士的一款 Speedking 機芯的手錶大約價值 800 至 1,000 美元。雖然看起來是真貨，但錶盤是重印的，嚴重損害價值。重印錶盤通常是在一件作品出廠後添加的手工錶盤，Wind 指出勞力士字體和數字均不正確，並指出6 點鐘位置下方缺少 SWISS MADE 或 SWISS。不過，在舊貨市集上，將2美元變成1,000美元也不算糟糕。

5.99美元買入真勞力士

不少人都會瀏覽二手商店或庭院拍賣會上的珠寶區，希望低價淘得好物，一只有價值的手錶出現在二手地攤中，也許就最傳奇的例子，2015年亦有就一名男子在當地的Goodwill二手店中，以5.99美元的價格找到了一只勞力士。將這只勞力士賣給了Loupe This的聯合創辦人Eric Ku，成功換取35,000美元和一只OMEGA。

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如何找到2美元的勞力士

現在要找到這樣的寶藏幾乎是不可能的了。任何手錶的價值在網絡時代太容易被發現，像價值35,000美元的勞力士，勢必不會被人遺漏，要找到這樣的二手勞力士手錶，Cam Wolf還是給出了一些建議︰

1.庭院拍賣會和二手商店：參加庭院拍賣會、二手商店或跳蚤市場是找到價值不菲的二手勞力士手錶的常見方式。有時候人們可能不知道他們手中的物品的價值，或者他們只是想要快速出售物品，所以還有機會找到低價的寶藏。

2.網上市場：瀏覽網上市場，可能會找到價格較低的二手勞力士手錶。在這些平台上，用戶可以設置關鍵詞提醒，以便在新物品上架時立即收到通知。

3.二手手錶商店：一些專門經營二手手錶的商店可能會有一些較為便宜的二手勞力士手錶。這些商店通常會對手錶進行鑑定和保養，並提供相對較可靠的交易。

4.二手手錶展會和拍賣會：參加二手手錶展會和拍賣會，這些活動通常會有許多二手奢侈手錶的展示和交易。有時候你可能會找到一些價格相對較低的二手勞力士手錶。

無論在哪裡尋找二手勞力士手錶，都要確保具有一些基本的鑑定知識，以避免購買假貨或損失。在購買前，最好尋求專業人士的建議，並仔細檢查手錶的真偽和狀況。

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