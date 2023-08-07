  • 30°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！

個人增值 20:30 2023/08/07

分享：

分享：

當談到手錶收藏時，不少人的夢想就是以低到難以置信的價錢，成功買到價值收藏。在最意想不到的時候，偶然發現一塊稀有手錶，可以說是得來之不易的滿足感。

據前時尚雜誌編輯、專欄作家Cam Wolf分享在網上討論區的兩大例子，證明「執到寶」的夢想仍然有機會達成。

點擊圖片放大

2美元買Rolex Speedking　錶盤重印

Cam Wolf指出，一位二手買賣家Alicia Williams 每週末都會在華盛頓州塔科馬市的各種小型二手市集上，尋找有價值又被低估的飾品，有一日，她在一個架子翻找裝滿珠寶的籃子，找到一隻上面刻有勞力士標誌的手錶。價格上標了一個霓虹綠色貼紙，價錢是2美元（約15港元）。她買下後帶到二手店Wind Vintage 進行評估，竟指出能以1,000美元收取，轉手勁賺499倍。

Wind Vintage 老闆Eric Wind指出，女士的一款 Speedking 機芯的手錶大約價值 800 至 1,000 美元。雖然看起來是真貨，但錶盤是重印的，嚴重損害價值。重印錶盤通常是在一件作品出廠後添加的手工錶盤，Wind 指出勞力士字體和數字均不正確，並指出6 點鐘位置下方缺少 SWISS MADE 或 SWISS。不過，在舊貨市集上，將2美元變成1,000美元也不算糟糕。

5.99美元買入真勞力士

不少人都會瀏覽二手商店或庭院拍賣會上的珠寶區，希望低價淘得好物，一只有價值的手錶出現在二手地攤中，也許就最傳奇的例子，2015年亦有就一名男子在當地的Goodwill二手店中，以5.99美元的價格找到了一只勞力士。將這只勞力士賣給了Loupe This的聯合創辦人Eric Ku，成功換取35,000美元和一只OMEGA。

點擊圖片放大
+2

如何找到2美元的勞力士

現在要找到這樣的寶藏幾乎是不可能的了。任何手錶的價值在網絡時代太容易被發現，像價值35,000美元的勞力士，勢必不會被人遺漏，要找到這樣的二手勞力士手錶，Cam Wolf還是給出了一些建議︰

1.庭院拍賣會和二手商店：參加庭院拍賣會、二手商店或跳蚤市場是找到價值不菲的二手勞力士手錶的常見方式。有時候人們可能不知道他們手中的物品的價值，或者他們只是想要快速出售物品，所以還有機會找到低價的寶藏。

2.網上市場：瀏覽網上市場，可能會找到價格較低的二手勞力士手錶。在這些平台上，用戶可以設置關鍵詞提醒，以便在新物品上架時立即收到通知。

3.二手手錶商店：一些專門經營二手手錶的商店可能會有一些較為便宜的二手勞力士手錶。這些商店通常會對手錶進行鑑定和保養，並提供相對較可靠的交易。

4.二手手錶展會和拍賣會：參加二手手錶展會和拍賣會，這些活動通常會有許多二手奢侈手錶的展示和交易。有時候你可能會找到一些價格相對較低的二手勞力士手錶。

無論在哪裡尋找二手勞力士手錶，都要確保具有一些基本的鑑定知識，以避免購買假貨或損失。在購買前，最好尋求專業人士的建議，並仔細檢查手錶的真偽和狀況。

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
2023/08/03
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【二手球鞋】Apple舊版logo純白運動鞋　起拍價逾39萬元　90年代紀念品
2023/07/24
【二手球鞋】Apple舊版logo純白運動鞋　起拍價逾39萬元　90年代紀念品
【勞力士】溫網新晉球王戴絕版Daytona捧盃　錶價即升2倍！
2023/07/18
【勞力士】溫網新晉球王戴絕版Daytona捧盃　錶價即升2倍！
啟發Hermès經典Birkin Bag創作　英國女星Jane Birkin逝世　終年76歲
2023/07/17
啟發Hermès經典Birkin Bag創作　英國女星Jane Birkin逝世　終年76歲
【珠寶投資】下半年紅寶石潛力大 適合新手收藏、最流行的款式有哪些？
2023/07/15
【珠寶投資】下半年紅寶石潛力大 適合新手收藏、最流行的款式有哪些？
勞力士 鐘錶 鐘錶 珠寶 時尚 時裝服飾 市場拓展 網絡熱話 網上購物 Facebook

下一篇文章

【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財加油站】讀大學每年要花20萬？4招教你不花冤枉錢！家長必讀指南
【理財加油站】讀大學每年要花20萬？4招教你不花冤枉錢！家長必讀指南
【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？
【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？
45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款