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【理財加油站】熊市期間退休　存款少近400萬？研究︰遇熊市該延遲退休

個人增值 08:30 2023/08/08

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現時市場動蕩，加息周期仍未結束，還伴隨經濟衰退的威脅。在低迷市況下，即將退休人士應該堅持原計劃退休嗎？這將產生什麽影響？根據SmartAsset調查發現，在不良的投資環境下，退休人士開始提取退休儲蓄會對他們的長期儲蓄造成重大損害，可能令退休持續期縮短，這與「報酬順序風險」有關。

什麽是報酬順序風險？
在退休儲蓄提取階段，退休人士面對其中一項最大的風險是報酬順序風險。指的是，若在退休早期，碰上市況下行，同時要從儲蓄中持續定期提取資金支持生活，雙重因素將顯著改變退休資產的整體價值，即使市況往後回升，資產價值因而反彈，也無法完全彌補之前在跌市中的損失，這將影響退休儲蓄的可持續年期。

不同時機退休對儲蓄的影響較大
為了揭示在熊市下退休對儲蓄的長期影響，SmartAsset 回顧了之前的兩次熊市：2001 年和 2008 年。研究設定4位退休人士，兩位計劃在2001年退休，另外兩位計劃在2008年，幾位退休人士的賬戶中初始金額都是100萬美元（約780萬港元），兩組退休人士中均有一位在熊市中退休，另外一位等到市場復甦後再退休，以此來研究不同退休時機帶來的差距。

相同條件：
初始存款：100萬美元
提款率：4%（隨歷史通貨膨脹率而增加）。
投資組合：50% 與標準普爾 500 指數掛鉤，50% 與受歡迎的債券指數共同基金的表現掛鉤。

在2001年熊市退休，幾年後的區別：
退休人士A：按計劃退休，即刻在退休賬戶開始提款，賬戶價值：833,934 美元
退休人士B：等到市場復甦後才開始提款，賬戶價值：1,332,513 美元
兩者區別：退休人士B比A多了 49萬美元（498,579 美元）

在2008年熊市退休，1年後的區別：
退休人士C：按計劃退休，即刻在退休賬戶開始提款，賬戶價值：1,163,628 美元
退休人士D：再等待1年，在市場復甦後才開始提款，賬戶價值：1,262,926 美元
兩者區別：僅延遲提款一年，退休人士D比C多近10萬美元（99,297 美元）

由上述研究數據可見，2001年個案中的兩名退休人士差異較大，延遲退休的存款多接近50萬美元（約390萬港元）。

對於即將退休人士而言，不同時機退休對儲蓄的影響非常大，如果現時處於低迷市況，最好再等待一段時間再開始提取退休儲蓄，就算只等一兩年，都能避免不少損失，在熊市當下不必太急於退休。

退休人士如何減少損失？
誠然，對於大多數退休人士而言，要確定市場未來是否持續下跌或復甦是不可能，也是不可取。如果正在考慮退休，並且現時市場低迷，可以迅速採取策略，減少資金損失，以下是四種常見策略：

1. 繼續工作 不一定是全職：考慮到個人健康和生活狀況，並不是每個人都能選擇繼續工作幾年，不過推遲退休不一定是繼續全職工作，也可以選擇較輕鬆的兼職或季節性工作，只要保持有一定收入即可，這樣就可以保證度過艱難的熊市。

2. 減少提款比例：如果一定要現在開始提取退休儲蓄，可以選擇減少提款比例，以減少損失。例如，原定提款率師4%，可以調整減少至2%，減少支出，保留一定資金。

3. 推遲大額開支：對於多數打工仔而言，退休之後的第一件事就是去旅行放鬆，如果現實正處於熊市，可以選擇將這些大額開支推遲，以減少或停止提款，減少損失。

4. 考慮其他資金來源：由於現時開始提取退休儲蓄會面臨大額損失，退休人士可以積極考慮其他資金來源，例如短期現金儲蓄等等。

考慮提取退休儲蓄的人士應該制定計劃，以防止早期市場損失對投資組合造成長期損害，應該考慮推遲或減少提款的策略，而不是在市場低迷時退休。

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