【加密市場一周】SEC要求Coinbase暫停比特幣以外交易

上周，加密貨幣市場交易量上升至392億美元。比特幣於周三報29,664美元，上升1.4%。以太幣一周下跌0.8%，周三報1,871 美元。

SEC要求Coinbase暫停比特幣以外的所有交易

Coinbase的行政總裁Brian Armstrong表示，美國證券交易委員會（SEC）要求Coinbase於平台上暫停比特幣以外的所有加密貨幣交易。Brian Armstrong提到，SEC認為除了比特幣之外的每種資產都是證券，但他們拒絕透露這種說法背後的原因。根據SEC對Coinbase的先前要求，表明了SEC希望在加密貨幣業務上獲得更大的控制權。Brian Armstrong同時聲稱，如果他的公司同意撤下除了比特幣以外的加密貨幣，會開創先例，迫使美國大多數加密貨幣公司在未向SEC註冊的情況下被歸類為非法運營。

美衆院通過兩項加密幣監管法案

美國眾議院金融服務委員會經過一天的修改會議後，推進了兩項加密貨幣法案，H.R.4763和H.R.1747的立法程序。這些法案旨在為加密貨幣行業提供統一的法律框架並解決與區塊鏈相關的問題。然而，在提議的市場結構法案中，一項將更多權力授予商品期貨交易委員會（CFTC）的條款引起了兩黨委員的批評，他們表示擔心此條例會削弱消費者保護並使美國投資者受到更少的防範欺詐保護。這些法案已提交全體眾議院代表大會進行投票。同時，參議院已將以適用於加密貨幣行業的反洗錢規定添加到必須通過的國防法案中。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,449點，一周上升1.0% ；信昇比特幣指數報7,162點，一周上升1.5%；信昇以太幣指數報16,078點，一周上升 0.8%; 信昇加密穩定幣報999.1點。信昇比特幣現價指數報29,644點，一周上升1.4%；信昇以太幣現價指數報1,871點，一周上升2.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6449 +1.0% (+65) 信昇加密穩定幣指數 999.1 -0.01193%(-0.11923) 信昇比特幣指數 7162 +1.5% (+103) 信昇以太幣指數 16078 +0.8%(+123) *截至2023年8月2日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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