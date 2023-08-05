【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達

暑假來臨，許多人計劃飛往内地遊玩，由於屬國内航線，深圳前往内地城市的航班通常比香港起飛的航班票價便宜、班次更密集，且直航更多内地中小城市，因此不少人會選擇去深圳寶安機場坐飛機。從香港去深圳機場有哪些方式？價格、時間表如何？下文將爲大家一一比较。

1. 地鐵

乘坐港鐵到落馬洲站，在福田口岸入關後，再坐深圳地鐵4號線/10號線由福田口岸站到11號線機場站。價錢方面，以成人票爲例，港鐵段若用八達通，最多不會超過65港元（以各線距離落馬洲最遠的終點站計算）；深圳地鐵段為人民幣8元（約8.74港元），兩段車費合計最多不會超過73.74港元。時長方面，據小紅書用戶的實際體驗，早上6點從旺角東站上車，約7:35到深圳機場，耗時1小時35分鐘。

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這種方式的優點是比較便宜、不怕塞車或錯過班車、時間可自由控制，對住在東鐵線沿線的人較爲便利、划算。而港鐵距離口岸的前一站上水站，往落馬洲方向的首班車是06:00開出、尾班車22:11開出，即最早一班MTR大約能在06:10到達口岸，最晚一班則是約22:21到達，適用從早到晚起飛的大部分航班。

2. 跨境巴士

永東直通巴士、中旅巴士、環島中港通3家跨境巴士公司，都有直達深圳寶安機場的路線，可在港九新界多個地點上車，成人單程票價一般在120~130港元，車程2小時左右。發車時間大約在7點到19點之間，不適合深夜起飛的航班。（全日通巴士沒有直達深圳機場的車次，到皇崗口岸後需要再自行轉乘其他交通工具，但它24小時運營，凌晨起飛的紅眼航班乘客或可以考慮。）

永東直通巴士

上車站點：九龍、新界多地及香港迪士尼樂園、香港國際機場，詳情見購票網頁。

票價（單位：港元）：

成人/長者 兒童 嬰兒 九龍、新界 $130 $65 $20 迪士尼 $180 $180 $20 香港國際機場 $170 $170 /

發車時間：各上車點發車時間、班次數量各有不同，最早有7:20發車，最晚19:05，間隔半小時或1小時，詳情見購票網頁。

購票網：按此

中旅粵港澳巴士

上車站點：港九新界多地及香港迪士尼樂園，詳情見購票網頁。

票價（單位：港元）:

成人/长者/小童 嬰兒 港島、九龍、新界 $120 $20 迪士尼 $200 $10

發車時間：各上車點發車時間、班次數量各有不同，最早有07:50發車，最晚18:20，間隔半小時或1小時，詳情見購票網頁。

購票網：按此

環島中港通

上車站點：港九新界多地及迪士尼樂園、海洋公園、香港國際機場，詳情見購票網頁。

票價（單位：港元）：

成人 小童 新界、九龍 $120 $20 港島 $130 $20 海洋公園 $150 $20 迪士尼 $170 $20 香港國際機場 $200 $20

上車時間：各上車點發車時間、班次數量各有不同，最早有7：00發車，最晚18：45，間隔半小時或1小時，詳情見購票網頁。

購票網：按此

3. 尖沙咀中港城碼頭客船

第三種方式是乘坐珠江客運的客船，在尖沙咀中港城碼頭上船，航程約1小時10分鐘。船票分不同等級艙位，成人票由130港元到270港元不等。不過，該客船每天只有3班，適合的飛機航班不多。

出發時間：11:00、14:40、18:00

票價（單位：港元）：

成人 兒童 普通位 $150 $80 頭等位 $210 $110 特等位 $270 $140

購票網：按此

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