【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 個人增值 09:30 2023/08/06 分享： 分享： 各式各樣的記賬方法，令人花多眼亂，想要一款夠簡潔，交由你自主設計的理財工具？今集《理財最前線》教你Excel自創個人記賬本！片尾介紹365儲蓄大法，一年儲逾6萬元，輕鬆擺脫月光族！即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 2023/07/30 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 2023/07/23 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 2023/07/16 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 2023/07/09 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 2023/07/02 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 儲蓄產品 退休 交通開支 日常開支 儲蓄