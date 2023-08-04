  • 30°C
香港時間 : 2023804日 (週五) 21:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息定存】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債　還有這8間長存期4厘

收息攻略 20:30 2023/08/04

分享：

分享：

5厘銀色債券即將截止申請，如果未夠資格買銀債，也不用灰心，《ET至高息》為你搜羅這8間長期定存，全部都有4厘水平！其中一款2年期4.2厘，屬市場罕有的1年以上高息。即用2分鐘睇片︰

ET至高息
【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債　還有這8間長存期4厘
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
今日
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新）
今日
50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新）
【定期存款】3個月收息$9200　低門檻4.6厘　近20銀行有4厘（8月4日更新）
今日
【定期存款】3個月收息$9200　低門檻4.6厘　近20銀行有4厘（8月4日更新）
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息）
今日
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息）
10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新）
2023/08/03
10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新）
星展銀行 南洋商業銀行 Mox 富邦銀行 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 定期存款 銀色債券

下一篇文章

高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘
【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘　渣打馬拉松6厘｜恒生7.5厘延至8月｜大新最高6厘
50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新）
50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新）
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息）
【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘　計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息）
【定期存款2023】逾10間低門檻4厘高息｜滙豐一般客戶也加存息｜工銀4.6厘1個月速賺$3000
【定期存款2023】逾10間低門檻4厘高息｜滙豐一般客戶也加存息｜工銀4.6厘1個月速賺$3000
定期存款利率邊間好？新資金最高4.6厘、現有資金4.3厘（8月2日更新）
定期存款利率邊間好？新資金最高4.6厘、現有資金4.3厘（8月2日更新）
10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新）
10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款