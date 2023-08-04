【高息定存】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘 收息攻略 20:30 2023/08/04 分享： 分享： 5厘銀色債券即將截止申請，如果未夠資格買銀債，也不用灰心，《ET至高息》為你搜羅這8間長期定存，全部都有4厘水平！其中一款2年期4.2厘，屬市場罕有的1年以上高息。即用2分鐘睇片︰ ET至高息 【高息定期存款】2年期4.2厘做得過？錯過了銀債 還有這8間長存期4厘 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新） 今日 50萬元做定期存款｜7個收息逾$20,000的選擇、3個月收息近$6000（8月4日更新） 【定期存款】3個月收息$9200 低門檻4.6厘 近20銀行有4厘（8月4日更新） 今日 【定期存款】3個月收息$9200 低門檻4.6厘 近20銀行有4厘（8月4日更新） 【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘 計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息） 今日 【港元加息】「紅簿仔」都收息1.125厘 計埋優惠高過5厘銀債（新增招商永隆加息） 10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新） 2023/08/03 10萬元做定期存款 │低門檻做4.6厘、1年收息$4300、現有資金4.2厘（8月3日更新） 星展銀行 南洋商業銀行 Mox 富邦銀行 收息產品 儲蓄 儲蓄產品 港元定期存款 定期存款 銀色債券