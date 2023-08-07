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【今日優惠精選】衛訊$100購物券3pm準時搶｜拉麵店一人前套餐買1送1

精明消費 07:30 2023/08/07

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 衛訊：準時搶$100電子購物券

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衛訊開業25周年慶，推出「日日有賞日日搶」活動，即日起至8月25日，每日下晝3點鐘準時撳入：https://bit.ly/3Y6L2eg，撳掣狂搶$100衛訊電子購物券。每日名額200個，先到先得。

此外，在門市單一消費滿$3,000或以上，即可參加「勁抽賞」一次，終極大獎是衛訊$25,000現金券，二獎和三獎分別為$10,000現金券（共5份）和$5,000現金券（共10份）。

2. 一幻拉麵銅鑼灣店：一人前套餐買一送一優惠

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一幻拉麵銅鑼灣店8月限定優惠，即日推出全新一人前套餐（$172，包括自選拉麵一碗（冷麵除外）、小蝦沙律、餃子三隻、可樂或烏龍茶。凡惠顧此套餐，並讚好其官方facebook或追蹤Instagram，即可享買一送一優惠。

3. 7-Eleven：多款產品著數之選　MOVENPICK $100/5盒

點擊圖片放大
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7-Eleven多款產品以優惠價發售，有效日期至8月8日。

特價產品包括：MOVENPICK雪糕／雪葩100毫升（各款）$100/5盒、維記甜筒／雪米糍（各款）／咖啡／鮮牛奶／豆腐雪糕杯$68/10件、OYATSU豚骨拉麵味／極濃豚骨拉麵味脆片60克$20/2件、MINUTE MAID白提／蘋果梳打500毫升／紅茶花伝®CRAFTEA® 蜜桃紅茶／檸檬紅茶／橙紅茶$8.5/支、維他奶山水鮮豆漿236毫升（各款）$13.5/3盒。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日消惠優惠

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