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9成港人願與保險商共享更多數據　以獲取個人化服務

保險 15:36 2023/08/04

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科技與管理顧問公司Capco發布粵港澳大灣區保險調查報告指，絕大多數該地區消費者願意與保險公司分享更多個人數據，以獲得個人化服務、更低保費和更順暢的索償流程。

9成受訪者願分享更多個人數據

Capco於今年2~3月調查了香港及大灣區内地城市各近1000位18~65歲的保單持有人，了解他們對保險產品和保險公司的態度。結果顯示，94%香港受訪者和90%大灣區受訪者表示願意分享更多個人數據資料。獲取個人化服務是其願意提供更多資料的首要因素，55%的香港受訪者和60%的大灣區受訪者勾選此項。優化索償流程和認證流程是另兩個重要因素，分別有53%的香港受訪者和54%的大灣區受訪者選擇。47%的香港受訪者和34%的大灣區受訪者表示更低的保費也是考慮因素之一。

首選共享健身或體檢數據

健身或體檢數據是消費者首選的共享數據方式（香港 51%；大灣區 52%）。 家庭智能設備數據是大灣區受訪者的第二選擇（香港：44%；大灣區：49%）； 智能手錶/其他無線可穿戴設備數據是香港受訪者的第二選擇（香港：47%；大灣區：47%）。

偏好長期儲蓄險、壽險、健康險

調查還發現，購買保險時的前兩大決策要素是可負擔保費（香港39%；大灣區36%）和能否滿足自身需求（香港37%；大灣區39%）。香港消費者的第三大決策要素是對保險公司的信任度（35%），而大灣區則是交易便利度（35%）。

兩個市場的受訪者都強烈偏好更加個人化的產品，尤其是健康險、壽險和長期儲蓄險。80%的受訪者表示喜歡或者強烈偏好更加個人化的長期儲蓄險產品，例如投資相連壽險產品、年金和儲蓄壽險（香港86%；大灣區79%）、壽險（香港85%；大灣區80%）及健康險（香港83%；大灣區81%）。

不滿賠償緩慢　香港索償滿意度低於大灣區

88%的香港受訪者滿意索償流程，不滿意的原因包括支付賠償緩慢（46%）、文書繁多（46%）、保險公司回覆緩慢（44%）或溝通不暢（22%）。大灣區消費者對索償流程滿意度更⾼（92%），不滿意的因素與香港類似。

52%的大灣區受訪者希望保險公司通過微信等消息平台（52％）提供服務，其次是保險應用程式（ 44%）、視頻聊天（27%）。相比之下，香港受訪者的服務期望更爲傳統，集中於通過電話 （48%）和電⼦郵件（48%），保險應用程式和視頻聊天分別佔36%和18%

冀保險App提供多種附加服務

報告指， 保單持有人重視移動應用程式的便利度，希望藉此獲取多種服務，包括獲得生活方式的建議（香港：68%；大灣區74%）和購買其他保險配套產品（香港63%；大灣區73%）。

受訪保險移動應用程式使用者中，所有年齡群組均關注在線健康資訊資源（香港 34%；大灣區 40%）。在香港，有子女的受訪者(40%)比沒有的子女的受訪者(28%) 更需要營養分析服務。與香港的年輕人 (24%) 相比，大灣區的年輕人 (38%) 更想要心理健康輔導服務。

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