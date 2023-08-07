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【理財加油站】讀大學每年要花20萬？4招教你不花冤枉錢！家長必讀指南

個人增值 08:30 2023/08/07

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周三（8月9日）就是大學聯招（JUPAS）放榜的大日子，無論成績理想與否的學生，都要為自己的前程作打算。送孩子上大學大概是父母最昂貴的支出之一，但一些看似微小的地方，或許會令到經濟負擔比預期的更大。

《華爾街日報》引述美國學生貸款公司薩利美（Sallie Mae）最新報告指出，在2021至2022學年，每個家庭平均花費25,313美元（約19.74萬元）支付孩子就讀大學的相關費用。雖然有些重大錯誤可以避免，例如申請助學金、獎學金等等，不過有些小疏忽可能造成重大損失。

上述的數字只代表美國的情況，香港的家長亦應該提前規劃，在送孩子上大學前，請查閱這份財務避坑指南，來避免的幾種財務失策。

財務失策一︰低估自付費用

除了每年的學費外（八大的教資會資助課程學費為每年42,100元），在孩子升學期間，與飲食、交通、學習用品及社交活動等等開支將會迅速增加。根據香港大學的網站，參考香港一般大學生的生活方式計算，日常生活費用每年最高約為50,000元。

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各項開支之中，最值得留意的是住宿費用。4年的大學生涯內，不少學生都會在校住宿最少一年，為家長帶來每年最少約1.5萬元的額外開支，實際金額取決於不同院校及宿舍類型。例如香港大學的住宿費為每年17,290元至37,940元，中文大學2022/23學年的宿舍費用約為14,500元，科技大學2023/24學年本地新生的住宿費介乎13,769元至22,199。

此外，學習用品也是另一項比較大的開支。不少學生哥都會在開學前添置平板電腦、手提電腦等等，方便上堂做筆記及未來做功課用，算是必要的用品之一。既然無法避免，家長可以透過專上教育優惠，配合信用卡迎新，盡量減少支出。例如蘋果公司會推出「Apple Back to School」教育優惠，讓香港學生可以用Apple學生優惠價錢入手Macbook、iPad等Apple產品；還有由一年一度大專院校舉辦的Notebook Ownership Programme，就會有更多不同品牌可以選擇。

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財務失策2︰沒有為孩子設明確預期

踏入人生新階段，是時間放手讓孩子為自己負責任。面對上述的額外開支，家長可以和孩子「約法三章」，讓孩子分擔因為自己升學而衍生出來的費用，例如由自己繳交一定比例的學費、為自己的社交活動買單等等。此外，家長亦可以建議孩子記帳，然後每月與家長分享。這樣他們就可以進行討論，並在必要時對未來幾個月的開支進行修正，這也是一種很好的做法。

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財務失策3︰ 讓孩子過早使用信用卡

有部分家長或會為子女開設附屬信用卡，這樣可以更方便地跟蹤消費情況。但是，如果學生享受到脫離父母的新自由，開始大手大腳地消費，而家長又沒有一直留意，這種做法就會帶來麻煩。

家長應向孩子說明他們對使用信用卡的預期，或是建議他們使用扣賬卡（Debit Card）。由於扣賬卡是一款與銀行存款戶口連接的銀行卡，卡持有者可用作消費簽帳或提款，交易金額會直接從存款戶口結餘扣除，這樣就不會有欠款問題。

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財務失策4︰ 利用自己退休儲備支付孩子學費

儘管由教資會資助（UGC funded）的課程多年未有加價，八大學費一直維持每年42,100元；但某些自資的課程則每年上漲，疊加孩子的生活雜費，這筆無疑是可觀的開支。有些家長可能會動用自己的退休金，或是緊急情況下使用的儲備，這樣則意味著父母可能要放棄這筆錢的投資收益。

在動用退休基金之前，家長可以先考慮其他解決方法，例如政府的津貼、學貸、獎學金、私人貸款、住房抵押貸款等等。香港學生申請學貸的手續不算複雜，低收入家庭更可以申請俗稱「Grant Loan」的專上學生資助計劃，為有經濟需要的學生提供資助。

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