【今日優惠精選】IKEA $6呂宋芒果新地筒｜U購$10三支泰國梳打水／烏龍茶

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.IKEA $6呂宋芒果新地筒

IKEA美食站本月精選，銅鑼灣、九龍灣、沙田、荃灣及澳門之美食站有售，供應期由2023年8月1日至2023年8月31日。

數量有限，售完即止:

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2.U購Select $10三支泰國梳打水/烏龍茶組合(至8月9日)

U購推出多款日常用品、零食等系列精選優惠，設不同飲品選擇驚喜組合，包括10元可買3支泰國指定梳打水、或無糖茶、或檸檬茶等等，Lays薯片$28/2件，優惠期至8月9日，買$500禮券享95折，即看下圖詳情:

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3.崇光百貨：夏日家品廚具展 低至5折（至7/8）

於2/8至7/8/2023期間，夏日家品廚具展於崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 16/F舉行。精選貨品尊享低至5折優惠，當中包括Tefat 36cm 中式鑊 o優惠價$818，方巾$12等等，點看下圖優惠詳情:

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