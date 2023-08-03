  • 34°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？

個人增值 17:38 2023/08/03

分享：

分享：

新加坡金融服務公司Singlife公布一項調查結果，發現當地居民一般認為擁有56.66萬坡元（約329萬港元），就會感到財富自由。按照新加坡每月儲蓄中位數1,733坡元（約10,066元），一般需要27年才達到這個金額。

這項調查於2022 年12 月至2023 年1 月期間進行，約有3,000 名18至65歲的新加坡人和永久居民參與。

29%認為已達到財自

結果顯示，只有39%受訪者在支付必需品後能夠實現每月儲蓄目標。儘管大多數消費者(73%)意識到財務自由的重要性，但只有29%的參與者相信自己已經實現財自。

雖然港星兩地人都認為要達到財自很困難，但兩地對財務自由的門檻有很大的差異。根據富途今年3月公布的調查報告，最多受訪香港人認為1,000萬港元才算財富自由的門檻；在不投資的情況下，預計要儲足111年！

而今年6月英國財富管理集團St. James’s Place Asia的報告指出，香港人平均需要28.7年才能達到財務自由。年期方面與新加坡的這次調查相若。

儘管財富自由的標準是由自己而定，只要滿足自己的需求即可，新加坡人對於財富自由比香港低逾60%，或許是跟他們的退休制度有關。

港星兩地大不同　關鍵在於退休制度？

在新加坡中央公積金（Central Provident Fund，簡稱CPF）制度下，月薪超過750坡元（約4,400港元）的55歲或以下打工仔，每月需要供款收入的17%，僱主亦要為僱員供款20%；55歲至60歲的打工仔，每月供款比例為月薪的14.5%，僱主則是15%。

新加坡公民可以動用公積金作置業用途，同時也是國民的醫療及退休作準備。此外，新加坡的建屋發展局（HDB）會以低價向當地公民發售組屋（HDB flat），更會為業主提供購房津貼。

港星兩地的退休制度各有優劣，新加坡CPF的供款比例遠大於香港，但他們大多數因此而不用顧慮住屋問題，因此兩地人衡量財務自由的標準亦各有不同。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

相關文章：

港人平均28.7年才達到「財務自由」　5個財富水平　你在哪一階段？

逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者

【MPF】中港股7月反彈7%　年內仍大落後！兩隻基金今年升3成

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【加息見頂？】美國I Bonds收益降　遇60億贖回潮　投資者轉向定存
2023/08/02
【加息見頂？】美國I Bonds收益降　遇60億贖回潮　投資者轉向定存
香港8成新聘員工「騎牛搵馬」 　疫情以來40%港人跳槽
2023/08/02
香港8成新聘員工「騎牛搵馬」 　疫情以來40%港人跳槽
「懶女孩工作」流行：優先考慮個人生活　對過勞文化說「不」
2023/08/01
「懶女孩工作」流行：優先考慮個人生活　對過勞文化說「不」
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
2023/08/01
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注
2023/07/31
普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注
儲蓄產品 財富及資產管理 財富及退休規劃 財務自由 經濟 儲蓄 退休 新加坡 公積金

上一篇文章

【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）

下一篇文章

【ET財智Talk】港元拆息何時回落？ 經絡按揭曹德明分析樓市走勢及樓按市場變化 8月7日晚上8時見
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　「不婚族」5大理財策略
【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　「不婚族」5大理財策略
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解
68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解
香港8成新聘員工「騎牛搵馬」 　疫情以來40%港人跳槽
香港8成新聘員工「騎牛搵馬」 　疫情以來40%港人跳槽
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
富不過三代？財務顧問︰7個秘訣讓你的錢世代相傳
富不過三代？財務顧問︰7個秘訣讓你的錢世代相傳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款