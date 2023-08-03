【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？

新加坡金融服務公司Singlife公布一項調查結果，發現當地居民一般認為擁有56.66萬坡元（約329萬港元），就會感到財富自由。按照新加坡每月儲蓄中位數1,733坡元（約10,066元），一般需要27年才達到這個金額。

這項調查於2022 年12 月至2023 年1 月期間進行，約有3,000 名18至65歲的新加坡人和永久居民參與。

29%認為已達到財自

結果顯示，只有39%受訪者在支付必需品後能夠實現每月儲蓄目標。儘管大多數消費者(73%)意識到財務自由的重要性，但只有29%的參與者相信自己已經實現財自。

雖然港星兩地人都認為要達到財自很困難，但兩地對財務自由的門檻有很大的差異。根據富途今年3月公布的調查報告，最多受訪香港人認為1,000萬港元才算財富自由的門檻；在不投資的情況下，預計要儲足111年！

而今年6月英國財富管理集團St. James’s Place Asia的報告指出，香港人平均需要28.7年才能達到財務自由。年期方面與新加坡的這次調查相若。

儘管財富自由的標準是由自己而定，只要滿足自己的需求即可，新加坡人對於財富自由比香港低逾60%，或許是跟他們的退休制度有關。

港星兩地大不同 關鍵在於退休制度？

在新加坡中央公積金（Central Provident Fund，簡稱CPF）制度下，月薪超過750坡元（約4,400港元）的55歲或以下打工仔，每月需要供款收入的17%，僱主亦要為僱員供款20%；55歲至60歲的打工仔，每月供款比例為月薪的14.5%，僱主則是15%。

新加坡公民可以動用公積金作置業用途，同時也是國民的醫療及退休作準備。此外，新加坡的建屋發展局（HDB）會以低價向當地公民發售組屋（HDB flat），更會為業主提供購房津貼。

港星兩地的退休制度各有優劣，新加坡CPF的供款比例遠大於香港，但他們大多數因此而不用顧慮住屋問題，因此兩地人衡量財務自由的標準亦各有不同。

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