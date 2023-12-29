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【理財加油站】完美主義會有反效果？ 企業家都懂安排「無所事事」的時間

個人增值 08:00 2023/12/29

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【理財加油站】完美主義會有反效果？ 企業家都懂安排「無所事事」的時間

許多人遲遲不肯理財，就是無法直面自己的財務狀況，當發現財務失衡時，更是不懂如何調整，只剩下焦慮與彷徨。然而，在現實世界中，凡事做到完美十分困難，要學會接受真正的自己，給自己留下一些喘息的空間，才能更好地走向成功。

「策略性暫停」 給予空間
構建投資組合也是理財中重要的一環，在管理投資產品時，很多人都會頻繁查看收益，當市場下行時，就會緊張、焦慮，急於儘快離場，最後仍然蒙受損失。《留白工作法》的作者Juliet Funt指出，很多時候過於努力並不是一件好事，要給予適當的空間，或許能有更好的收穫。在管理投資組合也是同樣，只要不偏離自己目標，不需要過多關注，學會「策略性暫停」。 過度關注不但令自己心情不好，還可能適得其反，造成不好的結果。

《留白工作法》一書舉出幾個著名企業家「策略性暫停」的例子︰

  • 微軟創辦人Bill Gates前往與世隔絕的森林小木屋，度過他著名的「思考週」
  • 通用電氣前執行長Jack Welch每天會安排一小時「看著窗外的時間」
  • Nike創辦人Philip Knight在家中客廳裡，會指定一張專門用來做白日夢的椅子
  • LinkedIn前執行長Jeff Weiner刻意安排「沒事」的時間，他認為行事曆上的這件事是絕對必要的。

什麽是「是旦主義」？
除了策略性暫停，廣東話的「是旦」可能也適用於習慣只向前衝的人，在理財或投資路上，太執著細節可能會適得其反，不如試試學習「是旦主義」？

近日，精神科專科醫生許龍杰剛在書展推出了新書《是旦主義》，鼓勵大家學會「放下」，對於人生難題，先做自己力所能及的事情。他提倡的「是旦」，不是對每件事情都漫不經心，而是想大家接受生活中的不完美，對待事情保持平常心，減少悲觀和抑鬱的負面情緒。

追求完美沒有錯，但在現實社會中，每件事都很難做到完美，而追求完美的心理，將令人在做任何事都想萬事俱全，即使自己目標想實現，都想等到做好周全準備再開始，然後永遠停留在準備階段。面對理財時，很多人也是這樣，永遠都在做準備，而從來沒有踏出一步，任由財務失衡及負債增加。

「是旦主義」包含的三大重點：

  • 接受真實的自己（acceptance）
  • 解決不了就放下（jump over the problem）
  • 活在當下（mindful life）

這三點運用在投資理財上也適合，「接受真正的自己」就是接受現時自己的財務狀況，只有接受了現狀才能對症下藥，找到解決方法。「解決不了就放下」就是，當追求的目標難以達成時，可以先放下，再重新調整規劃。「活在當下」就是，清楚自己目前的收支狀況，並根據目前經濟情況及個人情況，適時調整理財目標。

責任編輯︰廖毅然

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欄名 : 理財加油站

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