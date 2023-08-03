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美國投資移民新規　重燃中國有錢人的興趣

美加 17:54 2023/08/03

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《華爾街日報》報道，改革後的美國EB-5簽證計劃新增鄉村項目，能讓學簽或工簽持有者更快轉換到永居，這重新吸引了尋求投資移民的中國富人的興趣。惟從過去的紀錄來看，中國申請人的成功率只有60%。

投資80萬美元起可拿綠卡

據報，EB-5移民投資者簽證計劃始於1990年，允許外國人通過投資美國企業來獲得綠卡、成爲美國合法永久居民。申請人、配偶和21歲以下子女可以一起參加計劃，且不必在投資地當地居住。申請者需要投入大量資金資助一家美國企業，創造至少10個新的全職工作崗位。美國普通地區的最低投資要求為105萬美元（約819萬港元），如果投資在合資格基礎設施項目或目標就業區 (Targeted Employment Area，TEA，一般是美國農村地區或高失業率地區) 中，則門檻會降低至80萬美元（約624萬港元）。

EB-5簽證每年總配額為1萬個，每個國家每年可獲得的配額不超過700個，導致申請人數眾多的國家的申請案長期積壓，尤其是中國。

《華爾街日報》指，雖然計劃初衷是為欠發達地區引入外資、創造就業，但其中很大一部分錢都流向了奢華光鮮的城市項目，引發國會批評。而欺詐案多發、要等待多年才能拿到簽證，讓許多投資者一度對EB-5失去興趣。

新增鄉村項目 改革後更快轉永居

去年，美國國會批准重新恢復EB-5計劃，並將有效期延長5年到2027年，還把每年1萬個簽證名額中的20%（即2,000個）明確分配給了鄉村區域項目。鄉村區域指位於美國大都市意外、人口少於2萬的地方。

報道稱，新的EB-5規則能讓外國人更易從學簽或工簽身份轉換爲永久居民，鄉村區域項目是新類別，應該不會出現申請案積壓。

《華爾街日報》指，由於擔心中國政治、經濟前景，更多中國人想要移民，而EB-5能快速拿綠卡的優點則重新燃起了中國富人的興趣，許多中國移民中介的廣告都説改革後的EB-5讓投資美國迎來了黃金時代。

中國申請人成功率僅60%

不過，對中國人來説，EB-5簽證通過率並不高。美國移民投資者聯盟(American Immigrant Investor Alliance)估計，中國出生的EB-5申請者中，只有約60%最終成功獲批，而印度、越南等國申請人成功率至少有80%。

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