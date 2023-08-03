31歲月入5萬　手持130萬現金　應買儲蓄保或股票收息？

作為一位年齡為31歲，月收入5萬元，股票投資有些虧損，考慮到長遠，個案主角本身有病史和缺乏危疾保險，需要更多備用醫療開支，推算15年後的回報，將2/3或1/3的現金投入儲蓄保險，或投資於收息類股票，可能也會達到相同的效果，到底如何做出合適選擇? 看看龔成是如何回應:



讀者:

老師你好啊！想請問一下，我宜家31歲，月入5萬，同家人同住。宜家手上有約130萬現金，另外股票之前好散地買落有約30萬，但大部分都有虧損因為都幾年前購買。



由於有病史所以沒有危疾保險，未來希望資金除左置業希望可以保障醫療費用，所以有考慮現金是否應該放2/3或1/3於儲蓄保險？呢類產品看似15年後回報比較理想，定其實應該投資於收息類股票其實可以有一樣效果？

謝謝你！



現手持股票：

中國移動 （00941） HK$52.00 @ 500

盈富基金 （02800） HK$19.31 @ 813

政府綠債 （04252） HK$100.00 @ 300

工商銀行 （01398） HK$4.50 @ 3000

建設銀行 （00939） HK$5.76 @ 4000

香港電訊 （06823） HK$12.50 @ 4000

恒基地產 （00012） HK$34.50 @ 1000

阿里巴巴 （09988） HK$151.00@ 600

比亞迪 （01211） HK$223.65@ 99

小米集團 （01810） HK$19.00 @ 1623

TSM US$107 @ 23



龔成︰

首先，我想你先清楚"危疾保險"架用途。

危疾，佢賠償係以一個指定金額計算，同醫療保不同(醫療保，係買黎對沖醫療住院手術等方面開支，係實報實銷。)。這筆賠償，無指定用途。

因此，危疾除了可用作抵銷部份醫療開支外，最重要係填補你因長期不能工作，所失去的收入。

由於危疾係一些大病，一般治療至休養，可能講緊係2-3年。所以，你可以用你2年左右年薪，作為基礎標準。

再按你現時和預期將來家庭開支狀況、保單條款等，再進行調整，咁就可以。



我明白你以往可能有一些疾病，令你被拒保。但你先攪清楚，保險公司係︰

1) 成個危疾唔比你買(Decline)

2) 暫時唔比你買住(Postpone)

3) 比你買危疾，但唔保某個病/器官(Exclusion Clause)

若是1)，我相信你買大部份保險都會有問題，咁無法子。

若是2)，你可以往後再嘗試申請危疾保險，佢一般會講你達至乜野條件，就可以再申請。

若是3)，我建議你都照買，同時都要買埋醫療保。因為你未來時間，始終仲有機會出現其他疾病。



我建議你同你保險代理討論翻，叫佢比個建議你。

至於未來增值、置業和儲一筆資金(去抵銷你個不保疾病架風險)，我偏向建議你用優質股去做。儲蓄保唔係唔得，但佢增長力好弱，除非你風險承受力好低，或者零投資知識，否則不太建議。

未來投資策略上，你應以增值為主，建議你用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，去創造一個增值平台。

你的組合中的股票，都有長線投資價值。

但中移動(00941)、建行 （00939） 、香港電訊 （06823） 、工行 （01398） 、政府綠債 （04252） 都屬於收息工具，增長力不大，你這個年紀不適合持有太多。



而其他大部份，都係屬於潛力股，「平穏增長股」的比例較少。建議長遠慢慢將收息股，轉至平穏增長股類，去提升翻個組合增長能力。

以下是一些具質素的平穏增長股，分注咁慢慢換碼就得。

現時大市在合理區中下至底部，你手上現金比例較高，建議你再入多少少貨。在扣除最少半年生活開支(作應急儲備)和潛在中短期醫療開支後，你持股和現金比重，最好係7:3或8:2之比。

未來再有新資金，可以用月供模式儲貨。

你每月5成儲蓄做月供股票。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。目標係上述架平穏增長股，如果想進取少少，都可以加入一些潛力股，並長線持有。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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