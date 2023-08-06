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【入U必睇】交學費回贈2.4%／唔洗簽賬都有回贈　6張學生信用卡選擇

精明消費 11:30 2023/08/06

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一年容易又8月，無論是在學的大專舊生，還是剛剛準備升學的新鮮人，都需要一張信用卡「旁身」。不單是繳交學費和日常消費，也可以趁著暑假添置開學用品。在花大筆金錢之前，可以看看那些信用卡的迎新優惠適合「幫補家計」。本網整合6張學生信用卡的相關資料，有意申請新信用卡的讀者可以參考一下

1. 滙豐 （00005） ：滙財金卡學生卡︰交學費2.4%回贈

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客戶在2024年3月31日或之前成功申請滙豐滙財金卡─學生卡，如獲成功批核，在發卡後首60個曆日內以此作2,000元或以上的合資格簽賬，就可以獲得$300「獎賞錢」的迎新優惠。

要留意，若然你在2022年10月1日或以後曾取消任何由滙豐個人信用卡基本卡，即無法獲享優惠。此外，如果你在開戶後13個月內取消該信用卡，滙豐有權收回迎新禮物。

主要特點：

  • 繳交學費可享高達2.4%「獎賞錢」回贈
  • 於「最紅自主獎賞」簽賬類別可享最多6倍「獎賞錢」，回贈達2.4%（即4.17元 = 1 里）

2. 恒生銀行 （00011） ：MMPOWER World Mastercard︰送5張戲飛

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在今年12月31日或之前，全新信用卡客戶於新卡發出之日期後60日內憑卡累積簽賬滿2,000元或以上，就可以得到5張MCL戲院2D電影電子禮券或$300 +FUN Dollars（基本+FUN Dollars回贈除外）。

恒生同時推出額外迎新優惠，即日至2023年8月14日期間，成功申請MMPOWER World Mastercard並於新卡發出之日期後60日內，憑卡累積簽賬滿5,000元，可獲額外$500 +FUN Dollars，相關優惠將於2023年12月31日或之前存入信用卡戶口內。

主要特點：

  • 網上簽賬5% +FUN Dollars
  • 登記並在5個簽賬類別中自選2個，消費即可享5% +FUN Dollars

3. 安信：大學/大專學生WeWa銀聯信用卡︰免簽賬100元回贈

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2023年8月31日或之前，指定全日制大學／大專學生，經指定網頁成功申請WeWa銀聯信用卡，於發卡後首90天內憑新卡零售簽賬滿2,000元就可以得到迎新優惠200元現金回贈。經WeWa信用卡網頁成功申請，更可享額外100元回贈（免簽賬）。

在常見的大學和大專以外，已刊憲的註冊 / 登記護士訓練學校也包括在指定學校之列，是市場上較少有，相關的護士同學仔可以留意一下。

主要特點：

  • 免首5年年費
  • 精選餐廳買一送一優惠
  • 名貴轎車機場接送禮遇
  • 豁免海外簽賬手續費

4. Citi：Rewards信用卡（學生）︰流動支付5倍積分

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即日至8月31日期間，透過網上申請Citi Rewards信用卡（學生），新卡一經成功確認，消費滿1,000元或以上（須包含最少1次經Apple Pay, Google Pay 或Samsung Pay手機付款交易），可獲高達75,000積分。根據現時網上銀行的Citi ThankYou Rewards積分兌換率，客戶可憑270積分兌換$1回贈。

主要特點：

  • 流動付款（Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay）賺5X積分
  • Mastercard感應式支付及payWave付款賺3X積分
  • 以Citi Pay with Points即時抵銷簽賬

5. DBS：Live Fresh大專生信用卡︰網上簽賬回贈無上限

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大專生於2023年10月2日或之前，經DBS Card+成功申請DBS Live Fresh信用卡，首3個月簽賬滿4,800元，就會送出550元「一扣即享」金額，將會分別以300元和250元推送。

以大專生專用申請表格申請，於新卡發出後3個月內簽賬1,800元，也可以選擇免費換領Klook 1,000元禮遇（包括600元Klook禮物卡1張，和100元Klook人氣禮券4張）。

主要特點：

  • 自選獎賞額外5%現金回贈
  • 網上外幣簽賬1%無上限回贈

6. 東亞銀行：i-Titanium 學生信用卡（大學/大專學生專用）︰優先預訂演唱會門票

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即日至2023年12月31日，成功遞交申請日及批核之前6個月內並無持有任何東亞銀行信用卡主卡的客戶，在批卡後首2個月憑卡簽賬／透支滿2,000元及透過BEA App成功確認有關信用卡，可獲贈200元現金回贈。

主要特點：

  • 網上購物及手機付款享4%現金回贈
  • 「東亞日 - 手機付款」本地餅店/快餐店/咖啡專門店/本地交通簽賬12%現金回贈
  • 優先預訂人氣演唱會門票

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