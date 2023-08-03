【延遲退休】若工時、壓力減　加拿大半數老人選擇繼續工作

加拿大CTV電視網報道，隨著加拿大人口持續老齡化、退休人員數量增加，加拿大統計局最新調查發現，如果有機會減少工作時間並緩解工作壓力，許多人會推遲退休。

若工時減少 一半人會繼續工作

加拿大統計局6月勞動力調查分析了55歲~80歲加拿大老人的退休趨勢，結果顯示，55.1%尚未完全退休但計劃退休的受訪者表示，如果可以兼職工作，他們會繼續工作更長時間；48.9%的人表示，如果能減少工時而不影響養老金，他們將繼續工作。

其他人表示，如果壓力較小或體力要求較低（43%），或者有機會做更有趣的工作（37.6%），他們會延長職業生涯。另有34.2%的人將工資或加薪視為繼續工作的動力；而29.3%的人表示，如果健康狀況改善，他們會繼續工作。

目前65歲以下少於一半已退休

調查發現，今年6月，55歲~59歲加拿大人中有21.8%已完全或部分退​​休，60歲~64歲的加拿大人中有44.9%已退休；65歲~69歲、70歲及以上老年人口中，已退休的比例分別為80%和90%。

完全退休的人中，35%的男性和28.2%的女性將經濟原因視為決定退休時間的主要因素。22.8%的男性和22.9%的女性將自己或配偶的健康問題或殘疾視為主要因素。

根據該報告，面臨健康挑戰或殘疾的人，更有可能在較年輕時退出勞動力市場。主要由於經濟原因退休的人往往年齡相對較大。

主要因經濟原因退休的男性，平均退休年齡為61.7歲，比因健康問題或殘疾而退休的男性大近4歲。因經濟原因退休的女性，平均退休年齡為60.1歲；而因健康問題退休的女性，平均退休年齡為56.9歲。

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