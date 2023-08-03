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【MDRT排名2023】百萬圓桌、COT、TOT是什麽指標？對消費者有咩著數？

博客 12:07 2023/08/03

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不少保險代理廣告都標榜某某是MDRT（Million Dollar Round Table，百萬圓桌），最經典的莫過於2020年港鐵中環站內某間保險公司的巨型「曬馬式」MDRT廣告。那麼要成為MDRT、COT（超級會員）、TOT（頂尖會員）須具備甚麼資格？各間保險公司MDRT排名又如何？

香港MDRT逾6,400人
MDRT協會是壽險理財專業人士的國際組織，於1927年成立，遍佈全球70個國家和地區，涵蓋500多間公司。2023年全球首100間最多MDRT公司排名榜中，香港地區佔了10間，總數超過6,400人，連跌兩年，按年再減少兩成三。

表1：2023年最多MDRT之香港公司

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按代理性別劃分，根據MDRT網站排行榜，女性MDRT繼續佔多數，其中AIA女性MDRT的比例超過60%。

    表2：2023年最多女性MDRT之香港公司

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    要跑幾多數先做到MDRT？
    要成為MDRT，須達到指定業績要求（保費、佣金或收入），會員身份僅授予一年。按業績要求，MDRT會員類型可細分為3種：MDRT、Court of the Table（COT，超級會員）、Top of the Table（TOT，頂尖會員）。如表3顯示， COT及TOT的業績要求，分別為MDRT的3倍及6倍。

    表3：2023年各類型會員業績要求（港元）

    點擊圖片放大

    香港COT及TOT排名
    MDRT網站每年都會公佈全球首25間最多COT和TOT的公司。今年香港區機構方面，友邦和宏利繼續在COT榜上有名，而TOT榜則只有友邦可以繼續留守。

    表4：2023年最多COT之香港公司

    點擊圖片放大

    表5：2023年最多TOT之香港公司

    點擊圖片放大

    爆數以外的「倫理綱領」
    坊間的MDRT討論主要集中「跑幾多數」、「搵幾多錢」，鮮有提及他們的專業操守。事實上，MDRT組織提醒會員遵守與奉行「倫理綱領」，包括將客戶的最高利益放在自己的直接或間接利益之上、努力保持和提高專業知識、嚴格保護客戶個人資料、充分地提供所有必要事實，使客戶能夠作出明智的決定等等。

    MDRT是否服務質素指標？
    不少人保險代理或經紀都認為MDRT是一種榮耀，更以「連續X年MDRT」作為生招牌，期望給消費者信心或者招募新人入行。不過，某程度上MDRT僅重視跑數，重點是佣金、保費或收入達標，但不一定會提供優質服務，包括掌握產品優劣，或提供適合客戶的保險建議及貼心理賠服務。

    因此，網上討論區偶爾也有苦主投訴其MDRT代理只識Sell，Claim錢卻幫不了忙，這正反映MDRT的評核表未有考慮客戶服務質素。

    歸根究底，挑選顧問時，除了留意顧問的專業知識，亦要了解其品格、做事是否交帶等因素，而MDRT並不屬於一項重要指標。

    註：
    本文最後更新日期：2023年7月28日。

    【文章來源：10Life；原題：【MDRT排名2023】百萬圓桌、COT、TOT點先做到？對消費者有咩著數？

    10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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