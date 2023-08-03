【MPF】中港股7月反彈7%　年內仍大落後！兩隻基金今年升3成

中港股終於吐氣揚眉！積金評級（MPF Ratings）公布2023年7月份強積金表現調查，所有基金指數均錄得正回報，當中以「香港及中國股票基金」表現最佳的資產類別，回報率7%，是連續第二個月錄得正增長。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，香港及中國股票基金佔強積金總資產近21%，其投資表現對整體強積金表現勢頭至關重要，但鑒於對全球和國內通脹、利率和經濟增長的持續擔憂，令投資方向不太明確，這種不確定性加強了多元化及長線投資的重要性。

調查結果表示，強積金2023年7月份平均投資回報約為2.91%，今年迄今的投資回報約達6.07%。單看7月份表現，每位強積金成員平均投資收益約 6,900元；今年迄今的累計投資收益約13,800元。

按資產類別劃分的表現

按資產類別 2023年7月 2023年以來至今 股票基金（香港及中國） +7% +2.11% 股票基金（亞洲） +4.01% +6.45% 混合資產基金（81至100%股票） +3.84% +8.84% 混合資產基金（目標期限） +3.68% +8.72% 混合資產基金（61至80%股票） +3.07% +7.48% 股票基金（美國） +2.78 +19.15% 股票基金（環球） +2.76% +16.11% 股票基金（歐洲） +2.13% +14.96% 預設投資策略（核心累積基金） +1.65% +10.93% 預設投資策略（65歲後基金） +0.28% +4.4% 保證基金 +0.18% +1.31% 債券基金 無升跌 +1.26% 數據截至2023年7月31日

資料來源：積金評級

上表可見，中港股基金雖然在7月份平均勁升7%，但今年至今僅勉強轉正；而美股基金、歐股基金、環球股票基金，今年至今都有雙位數升幅，遠遠拋離中港股基金。

就連俗稱「懶人基金」的預設投資策略（核心累積基金），今年至今都有逾10%回報。

下表則可見，今年至今有兩隻基金累計有逾30%的回報，分別是美股基金及環球股票基金。

7月表現最佳的基金

基金 單月表現 中銀保誠中國股票基金 +9.26% 恒生國企指數基金 +8.95% 滙豐國企指數基金 +8.95% 永明施羅德強積金香港投資組合 +8.93% 永明香港股票投資組合 +8.8% 數據截至2023年7月31日

資料來源：積金評級

2023年首7個月表現最佳的基金

基金 今年以來表現 宏利MPF北美股票 +30.98% 中國人壽樂休閒環球股票 +30.05% 中國人壽美國股票 +28.38% 萬全美國股票 +22.85% 宏利MPF歐洲股票 +21.97% 數據截至2023年7月31日

資料來源：積金評級

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