  • 32°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】中港股7月反彈7%　年內仍大落後！兩隻基金今年升3成

退休規劃 11:00 2023/08/03

分享：

分享：

中港股終於吐氣揚眉！積金評級（MPF Ratings）公布2023年7月份強積金表現調查，所有基金指數均錄得正回報，當中以「香港及中國股票基金」表現最佳的資產類別，回報率7%，是連續第二個月錄得正增長。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，香港及中國股票基金佔強積金總資產近21%，其投資表現對整體強積金表現勢頭至關重要，但鑒於對全球和國內通脹、利率和經濟增長的持續擔憂，令投資方向不太明確，這種不確定性加強了多元化及長線投資的重要性。

調查結果表示，強積金2023年7月份平均投資回報約為2.91%，今年迄今的投資回報約達6.07%。單看7月份表現，每位強積金成員平均投資收益約 6,900元；今年迄今的累計投資收益約13,800元。

  • 按資產類別劃分的表現
按資產類別2023年7月2023年以來至今
股票基金（香港及中國）+7%+2.11%
股票基金（亞洲）+4.01%+6.45%
混合資產基金（81至100%股票）+3.84%+8.84%
混合資產基金（目標期限）+3.68%+8.72%
混合資產基金（61至80%股票）+3.07%+7.48%
股票基金（美國）+2.78+19.15%
股票基金（環球）+2.76%+16.11%
股票基金（歐洲）+2.13%+14.96%
預設投資策略（核心累積基金）+1.65%+10.93%
預設投資策略（65歲後基金）+0.28%+4.4%
保證基金+0.18%+1.31%
債券基金無升跌+1.26%
數據截至2023年7月31日
資料來源：積金評級

上表可見，中港股基金雖然在7月份平均勁升7%，但今年至今僅勉強轉正；而美股基金、歐股基金、環球股票基金，今年至今都有雙位數升幅，遠遠拋離中港股基金。

就連俗稱「懶人基金」的預設投資策略（核心累積基金），今年至今都有逾10%回報。

下表則可見，今年至今有兩隻基金累計有逾30%的回報，分別是美股基金及環球股票基金。

  • 7月表現最佳的基金
基金單月表現
中銀保誠中國股票基金+9.26%
恒生國企指數基金+8.95%
滙豐國企指數基金+8.95%
永明施羅德強積金香港投資組合+8.93%
永明香港股票投資組合+8.8%
數據截至2023年7月31日
資料來源：積金評級
  • 2023年首7個月表現最佳的基金
基金今年以來表現
宏利MPF北美股票+30.98%
中國人壽樂休閒環球股票+30.05%
中國人壽美國股票+28.38%
萬全美國股票+22.85%
宏利MPF歐洲股票+21.97%
數據截至2023年7月31日
資料來源：積金評級

 

相關文章：

【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　分享「不婚族」5大理財策略

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略

逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】最受追捧的基金　宏利佔首4位　打工仔對港股竟未死心？
2023/07/21
【MPF】最受追捧的基金　宏利佔首4位　打工仔對港股竟未死心？
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%（2023年7月更新）
2023/07/13
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜歐股基金1年升23%、中港基金反跌11%（2023年7月更新）
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%（2023年7月更新）
2023/07/12
【MPF】滙豐強積金10年表現大檢閱｜歐股基金1年升19%、中國股票基金1年跌20%（2023年7月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
2023/07/11
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜上半年升最多27%、日股基金長期最佳（2023年7月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股
2023/07/10
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜中港股近1年均跌逾10%、懶人基金回報僅次美股
強積金自願性供款 強積金計劃管理局 財富及資產管理 儲蓄基金 儲蓄產品 儲蓄 退休規劃產品 退休金 退休組合 財富及退休規劃

下一篇文章

【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網民熱話】儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）
【網民熱話】儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
想提早退休？這9種東西一定不可以買
想提早退休？這9種東西一定不可以買
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款