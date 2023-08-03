【MPF】中港股7月反彈7%　年內仍大落後！兩隻基金今年升3成

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中港股終於吐氣揚眉！積金評級（MPF Ratings）公布2023年7月份強積金表現調查，所有基金指數均錄得正回報，當中以「香港及中國股票基金」表現最佳的資產類別，回報率7%，是連續第二個月錄得正增長。
積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，香港及中國股票基金佔強積金總資產近21%，其投資表現對整體強積金表現勢頭至關重要，但鑒於對全球和國內通脹、利率和經濟增長的持續擔憂，令投資方向不太明確，這種不確定性加強了多元化及長線投資的重要性。
調查結果表示，強積金2023年7月份平均投資回報約為2.91%，今年迄今的投資回報約達6.07%。單看7月份表現，每位強積金成員平均投資收益約 6,900元；今年迄今的累計投資收益約13,800元。
|按資產類別
|2023年7月
|2023年以來至今
|股票基金（香港及中國）
|+7%
|+2.11%
|股票基金（亞洲）
|+4.01%
|+6.45%
|混合資產基金（81至100%股票）
|+3.84%
|+8.84%
|混合資產基金（目標期限）
|+3.68%
|+8.72%
|混合資產基金（61至80%股票）
|+3.07%
|+7.48%
|股票基金（美國）
|+2.78
|+19.15%
|股票基金（環球）
|+2.76%
|+16.11%
|股票基金（歐洲）
|+2.13%
|+14.96%
|預設投資策略（核心累積基金）
|+1.65%
|+10.93%
|預設投資策略（65歲後基金）
|+0.28%
|+4.4%
|保證基金
|+0.18%
|+1.31%
|債券基金
|無升跌
|+1.26%
|數據截至2023年7月31日
資料來源：積金評級
上表可見，中港股基金雖然在7月份平均勁升7%，但今年至今僅勉強轉正；而美股基金、歐股基金、環球股票基金，今年至今都有雙位數升幅，遠遠拋離中港股基金。
就連俗稱「懶人基金」的預設投資策略（核心累積基金），今年至今都有逾10%回報。
下表則可見，今年至今有兩隻基金累計有逾30%的回報，分別是美股基金及環球股票基金。
|基金
|單月表現
|中銀保誠中國股票基金
|+9.26%
|恒生國企指數基金
|+8.95%
|滙豐國企指數基金
|+8.95%
|永明施羅德強積金香港投資組合
|+8.93%
|永明香港股票投資組合
|+8.8%
|數據截至2023年7月31日
資料來源：積金評級
|基金
|今年以來表現
|宏利MPF北美股票
|+30.98%
|中國人壽樂休閒環球股票
|+30.05%
|中國人壽美國股票
|+28.38%
|萬全美國股票
|+22.85%
|宏利MPF歐洲股票
|+21.97%
|數據截至2023年7月31日
資料來源：積金評級
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欄名 : MPF理財