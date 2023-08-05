  • 30°C
香港時間 : 2023805日 (週六) 21:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」

個人增值 21:45 2023/08/05

分享：

分享：

打工仔們每日被各種壓力和煩惱圍繞，時刻都想快點退休過上無憂無慮的生活。但你可以想象一個天生樂觀、財富自由、提前退休後做著自己喜歡事情的人會患上躁鬱症嗎？以下來自台灣的故事，揭示退休的重點，除了「財務自由」，更重要是身心靈的健康。

據台灣《50+》，「老黑」田臨斌曾是殼牌石油公司大中華區業務總經理，在45歲事業頂峰之際，選擇放下工作，提前退休，和妻子一起從北京搬到高雄生活。沒有孩子的他們，過著四處旅行、看電影、寫作、繪畫的愜意生活，老黑甚至考上街頭藝人證，在愛河旁抱著吉他自彈自場，也出版了幾本關於旅行、FIRE（Financial Independence, Retire Early財務獨立，提早退休）的著作。

得了青光眼 懷疑自己憂鬱症
生活如此精彩，但卻在約6年前，老黑莫名反覆陷入身心失衡的狀態，最嚴重的時候甚至身心幾乎無法運作。最開始出現這些症狀是在2017年，當時他獲知自己得了青光眼，心情大受影響。青光眼不可逆，嚴重可能導致失明。老黑因此變得失眠、食欲不振，原本興趣多元的他，也突然對所有事情失去興趣。他通過上網搜尋，覺得自己可能是憂鬱症，於是到身心科看病拿藥，期間青光眼手術順利，症狀得到一定緩解，於是停藥。

症狀嚴重惡化 在機場地上扭曲掙扎
在往後的5、6年間，憂鬱感受偶爾復發，但都很短暫，沒有特別留意。而在2022年10月，他和妻子一起參加一趟為期3個月的遊輪旅行，因出發前1個多月有復發跡象，考慮旅途中就醫不易，便先到身心診所拿藥服用。旅程一開始，他神清氣爽，卻在10天後再度出現症狀，且更加惡化。吃藥完全沒用，在船上忍了約3週，直到身心幾乎完全無法運作，整日只想躺著。至今，他仍記得在伊斯坦堡轉機18小時，自己躺在機場地上扭曲掙扎的痛苦慘狀。

他長時間不能正常入睡，完全沒有食欲，每一餐飯都像強迫進食，嚴重時，甚至一看到食物就想吐。那段時間，他體重驟降，整個狀態跌到谷底。就是這樣一個生性樂觀的人，在退休生活中，沒有特別的重大事件發生，也沒有特殊的壓力，且一直在做自己熱愛的事情，但仍深陷情緒的困擾。

四處求醫  才發現是躁鬱症
病情惡化後，老黑四處求醫，嘗試多個療程rTMS（重覆經顱磁刺激術）後均沒有效果，仍然復發。老黑説道，那時甚至到了不想活的階段，覺得一切了無生趣。那時候的生活就像地獄一樣。

後來，竹北中國醫藥大學附設醫院周伯翰醫師帶來了好消息，表示這可能不是憂鬱症，而是躁鬱症。這個轉折，讓老黑相當驚訝，經過一次次求醫和失望，幾乎消耗完所有的精力。周伯翰醫師表示，老黑是第二型躁鬱，病因可能是源自遺傳基因，到了一個年紀很自然地發作。

根據周伯翰醫師建議調整藥物後，老黑逐漸恢復，走過低谷，目前他重拾自己最愛的旅遊及寫作之外，也更加注重運動及維持作息正常，而最大的差別在於心境也變了。老黑有感而發説道，因為經此大病，發現真正的快樂不過是︰內心平靜。

退休不只是錢

很多人都認為退休生活中最重要的是有錢，包括許多退休書籍都强調充足的資金是維持退休生活的基礎，這並不完全錯，錢必然是維持生活的基本，但也不能忽視保持良好心態的重要性。從老黑患病一事可見，在退休生活中，不是所有的事情都能用錢解決。因此，為了未來退休生活更順利，大家日常也應該注意調整自己的心態，以平常心去面對突發事情，保持健康的心態。

相關文章：

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略

儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌

夫婦儲夠750萬想退休　專家料10年後窮得只剩一層樓

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市即將起死回生？ 冠軍分析師奧陸資本蔡金強前瞻最具潛力爆升股

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

【延遲退休】若工時、壓力減　加拿大半數老人選擇繼續工作
2023/08/03
【延遲退休】若工時、壓力減　加拿大半數老人選擇繼續工作
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
2023/08/02
【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
2023/07/30
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
2023/07/24
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
想提早退休？這9種東西一定不可以買
2023/06/20
想提早退休？這9種東西一定不可以買
財務自由 財富及退休規劃 健康養生 養生 正能量 夫妻之道 癌症 失眠 壓力 診所
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

31歲月入5萬　手持130萬現金　應買儲蓄保或股票收息？
31歲月入5萬　手持130萬現金　應買儲蓄保或股票收息？
【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？
【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　「不婚族」5大理財策略
【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　「不婚族」5大理財策略
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款