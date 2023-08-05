45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」

打工仔們每日被各種壓力和煩惱圍繞，時刻都想快點退休過上無憂無慮的生活。但你可以想象一個天生樂觀、財富自由、提前退休後做著自己喜歡事情的人會患上躁鬱症嗎？以下來自台灣的故事，揭示退休的重點，除了「財務自由」，更重要是身心靈的健康。

據台灣《50+》，「老黑」田臨斌曾是殼牌石油公司大中華區業務總經理，在45歲事業頂峰之際，選擇放下工作，提前退休，和妻子一起從北京搬到高雄生活。沒有孩子的他們，過著四處旅行、看電影、寫作、繪畫的愜意生活，老黑甚至考上街頭藝人證，在愛河旁抱著吉他自彈自場，也出版了幾本關於旅行、FIRE（Financial Independence, Retire Early財務獨立，提早退休）的著作。

得了青光眼 懷疑自己憂鬱症

生活如此精彩，但卻在約6年前，老黑莫名反覆陷入身心失衡的狀態，最嚴重的時候甚至身心幾乎無法運作。最開始出現這些症狀是在2017年，當時他獲知自己得了青光眼，心情大受影響。青光眼不可逆，嚴重可能導致失明。老黑因此變得失眠、食欲不振，原本興趣多元的他，也突然對所有事情失去興趣。他通過上網搜尋，覺得自己可能是憂鬱症，於是到身心科看病拿藥，期間青光眼手術順利，症狀得到一定緩解，於是停藥。

症狀嚴重惡化 在機場地上扭曲掙扎

在往後的5、6年間，憂鬱感受偶爾復發，但都很短暫，沒有特別留意。而在2022年10月，他和妻子一起參加一趟為期3個月的遊輪旅行，因出發前1個多月有復發跡象，考慮旅途中就醫不易，便先到身心診所拿藥服用。旅程一開始，他神清氣爽，卻在10天後再度出現症狀，且更加惡化。吃藥完全沒用，在船上忍了約3週，直到身心幾乎完全無法運作，整日只想躺著。至今，他仍記得在伊斯坦堡轉機18小時，自己躺在機場地上扭曲掙扎的痛苦慘狀。

他長時間不能正常入睡，完全沒有食欲，每一餐飯都像強迫進食，嚴重時，甚至一看到食物就想吐。那段時間，他體重驟降，整個狀態跌到谷底。就是這樣一個生性樂觀的人，在退休生活中，沒有特別的重大事件發生，也沒有特殊的壓力，且一直在做自己熱愛的事情，但仍深陷情緒的困擾。

四處求醫 才發現是躁鬱症

病情惡化後，老黑四處求醫，嘗試多個療程rTMS（重覆經顱磁刺激術）後均沒有效果，仍然復發。老黑説道，那時甚至到了不想活的階段，覺得一切了無生趣。那時候的生活就像地獄一樣。



後來，竹北中國醫藥大學附設醫院周伯翰醫師帶來了好消息，表示這可能不是憂鬱症，而是躁鬱症。這個轉折，讓老黑相當驚訝，經過一次次求醫和失望，幾乎消耗完所有的精力。周伯翰醫師表示，老黑是第二型躁鬱，病因可能是源自遺傳基因，到了一個年紀很自然地發作。

根據周伯翰醫師建議調整藥物後，老黑逐漸恢復，走過低谷，目前他重拾自己最愛的旅遊及寫作之外，也更加注重運動及維持作息正常，而最大的差別在於心境也變了。老黑有感而發説道，因為經此大病，發現真正的快樂不過是︰內心平靜。

退休不只是錢

很多人都認為退休生活中最重要的是有錢，包括許多退休書籍都强調充足的資金是維持退休生活的基礎，這並不完全錯，錢必然是維持生活的基本，但也不能忽視保持良好心態的重要性。從老黑患病一事可見，在退休生活中，不是所有的事情都能用錢解決。因此，為了未來退休生活更順利，大家日常也應該注意調整自己的心態，以平常心去面對突發事情，保持健康的心態。

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