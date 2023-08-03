【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）

勞力士作為世界上最著名的手錶品牌之一，在二手名錶品牌之中一直保持著競爭力，不過市場波動和經濟環境的變化，使近期名錶價值受挫。最新報告指出，加息周期導致市場資金流動性變差，對手錶價格造成負面影響。高級手錶市場調查研究機構WatchCharts，追踪勞力士、百達翡麗和愛彼等頂級品牌的60款手錶的價格指數，相比2022年3月的高位下跌32%。其中，僅包含勞力士型號的單獨指數，同期更下跌27%，近1年亦跌12%。即看下圖詳情︰

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報告指出，美國聯儲局自2022年底開始持續加息，除了引發市場擔憂對美國經濟和股票市場造成嚴重影響，更造成市場所稱的「勞力士衰退」，即奢侈手錶市場的下滑，根據WatchCharts的數據，前 30 名最有價值的名錶中，勞力士市場指數較去年同期下跌 12.5%，而百達翡麗指數則下跌 18%。愛彼錶下跌最為嚴重，年減近 20%。

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數據顯示過去12個月裡，價格在50,001美元至100,000美元之間的名錶，價格下跌了15%以上，而價格在10,001美元至20,000美元之間的名錶，價格下跌了10.4%。價格在5,001美元至10,000美元區間的名錶則下跌6.8%，可見愈高價的手錶，受影響的程度更大。報告指出，利率上升加劇了人們對經濟衰退的擔憂，促使投資者縮減奢侈品支出並增加儲蓄。此外，加密貨幣市場的下跌，二手奢華名錶市場上的供應量增大，也壓低價格。此外，加密貨幣市場的下跌也影響了二手奢華名錶市場的供應量和價格。跌幅最大的Rolex款可以看上圖。

然而，值得注意的是，奢侈手錶市場是長期的投資，價值可以隨時間而增加，對於錶迷而言，世界各地的豪華品牌錶仍然有很強的吸引力，特別是在亞洲市場。而對於有意投資奢侈手錶的人來說，個別品牌的跌價，反且可能是個入手的好時機。

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