爆紅日本婆婆　90歲仍每周工作5天　元氣秘訣︰持續吸收新資訊

日本已進入高齡化社會，很多日本老人到了退休年紀還在工作，但退休年紀繼續工作不一定是壞事，以下這位90歲日本婆婆近日爆紅，成為海外媒體爭相報導的個案，因為她帶來足夠正能量。這個個案或可為一眾老年工作者打打氣，「一個人不可能獨自生存」，一個良好的工作環境其實有助心態健康。

日媒最近報道，熊本縣一位90歲高齡的婆婆本田民子，退休後一直在麥當勞做清潔工，是日本麥當勞最年長女員工。她堅持一周返工5天、每天工作3小時，更表示想要繼續工作到100歲。

每天4時起床 從未請假

據《熊本日日新聞》報道，90歲的本田民子退休後每天清晨4:00起床，坐巴士去麥當勞下通分店上班，主要打掃分店的外部，從上午7點半工作到上午10點半，一周工作5天，從未請過假。她一直做了23年，是全日19萬麥當勞員工中年紀最大的女店員。

本田對ESSE Online表示，她67歲時從一所私立大學的清潔工作退休，但還是想繼續工作，女兒告訴她麥當勞下通分店正在招聘，於是她前往應聘，並在2000年7月順利入職、工作至今。

本田很享受她的工作，稱其他員工和顧客都對她很好，讓她每天充滿活力；而每天上下樓梯，她都會遇到很多不同的人，工作讓她保持健康。她說，當顧客向她的勞動致謝時，她感到自己得到了回報。51歲的店長牛嶋宏美稱贊道：「本田女士是店裡不可或缺的存在，因為她總是面帶微笑地努力工作。」

秘訣：積極向前看、心存感激

本田認爲，保持健康的秘訣就是積極向前看，而堅持工作的推動力是感恩之情。她說，通過工作、與人交談、鍛煉身體，想著「我今天又盡力了」和「我很感激能夠做好我的工作」，能給她帶來活力。每天安全回家後、甚至睡覺前，她都會對著佛壇道謝，「要感謝神佛、家人和公司，一個人不可能獨自生存，所以能生活在這麼好的環境中，我每天都很心存感激。」

想繼續工作到100歲

老人家的業餘生活也非常充實。她會在家裏的花園種菜，還經常看電視，吸收很多新資訊。她表示，重要的是要盡可能不打擾別人，如果自己給周圍的人帶來麻煩，她就會停止，她也以同樣的意識來對待工作。

本田說，她未來的目標是繼續工作到100歲，「能長久地成為社會的一員，我感到很幸福。」

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