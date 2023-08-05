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【遊日注意】訂房平台一週年推2折優惠　預訂日本酒店首晚最平$120

精明消費 13:00 2023/08/05

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Rakuten Travel剛於7月踏入一周年，為慶祝「一歲」生日，宣佈推出一系列限定「生日優惠券」，提供最多2折酒店預訂優惠，以感謝港人過去一年的支持。

由即日至9月25日，旅客只要於Rakuten Travel預訂東京、京都及大阪指定酒店，每晚房價滿10,000日元（約600港元），便可使用「生日優惠券」，首晚房價即減至2,000日元（約120元）。每星期一早上9時推出100個名額，連續9個星期共900個名額，送完即止。

搶不到優惠券的用戶仍可使用迎新優惠，首次預訂可獲額外9折優惠。「生日優惠券」適用酒店每週更新，詳情如下：

7/31（週一）9:00 - 8/7（週一）8:59京都烏丸五條京王普雷利亞酒店
8/7（週一）9:00 - 8/14（週一）8:59大阪日本橋奢華酒店
8/14（週一）9:00 - 8/21（週一）8:59東京東急 Stay 新橋
8/21（週一）9:00 - 8/28（週一）8:59京都爾樂喜恩特酒店（元京都恩魯酒店）
8/28（週一）9:00 - 9/4（週一）8:59大阪心齋橋方舟酒店
9/4（週一）9:00 - 9/11（週一）8:59東京新宿普樂美雅艙酒店
*需預訂最少三晚
9/11（週一）9:00 - 9/18（週一）8:59京都六條東方酒店
9/18（週一）9:00 - 9/25（週一）8:59大阪難波元町 WBF 酒店
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