【遊日注意】訂房平台一週年推2折優惠　預訂日本酒店首晚最平$120

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戶戶送「外送專員感謝週」 送100萬元特別獎賞、電單車維修和燃油優惠
Rakuten Travel剛於7月踏入一周年，為慶祝「一歲」生日，宣佈推出一系列限定「生日優惠券」，提供最多2折酒店預訂優惠，以感謝港人過去一年的支持。
由即日至9月25日，旅客只要於Rakuten Travel預訂東京、京都及大阪指定酒店，每晚房價滿10,000日元（約600港元），便可使用「生日優惠券」，首晚房價即減至2,000日元（約120元）。每星期一早上9時推出100個名額，連續9個星期共900個名額，送完即止。
搶不到優惠券的用戶仍可使用迎新優惠，首次預訂可獲額外9折優惠。「生日優惠券」適用酒店每週更新，詳情如下：
|7/31（週一）9:00 - 8/7（週一）8:59
|京都烏丸五條京王普雷利亞酒店
|8/7（週一）9:00 - 8/14（週一）8:59
|大阪日本橋奢華酒店
|8/14（週一）9:00 - 8/21（週一）8:59
|東京東急 Stay 新橋
|8/21（週一）9:00 - 8/28（週一）8:59
|京都爾樂喜恩特酒店（元京都恩魯酒店）
|8/28（週一）9:00 - 9/4（週一）8:59
|大阪心齋橋方舟酒店
|9/4（週一）9:00 - 9/11（週一）8:59
|東京新宿普樂美雅艙酒店
*需預訂最少三晚
|9/11（週一）9:00 - 9/18（週一）8:59
|京都六條東方酒店
|9/18（週一）9:00 - 9/25（週一）8:59
|大阪難波元町 WBF 酒店
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欄名 : 消費錦囊