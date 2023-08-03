【今日優惠精選】 Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕買1送1｜Payme 一田 滿150元減35元

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Häagen-Dazs™：外賣雙球雪糕買1送1

由即日起至8月13日期間，強勢推出【孖住賞雪糕買1送1】非凡冰涼限時優惠，只需以八達通卡付款即可以分享價72元獲2客外賣雙球雪糕，再送雙重優惠卡包括：「購買雪糕月餅滿880元減80元」及「外賣雙球雪糕買一送一」優惠卡各一張。

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2. PayMe：一田 惠顧滿350元 送35元現金券

即日起至8月31日，用Payme於一田全線分店，惠顧滿350元或以上，即獲35元折扣優惠券於下次惠顧時使用，優惠券有效期為一個月。

使用方法：下次於一田門市惠顧滿150元或以上，並以Payme付款，即自動扣減35元。

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3. 李錦記：免費大辣蝦米辣椒油/麻辣紅油辣醬 85克試用裝

即日起至9月10日，只要完成簡單登記，在李錦記K11 Art Mall「辣到想點！Snap S-HOT 貼紙相機」體驗館，就可以免費：



- 換領 大辣蝦米辣椒油或麻辣紅油辣醬85克試用裝1件

- 影一張貼紙相

「辣到想點！Snap S-HOT 貼紙相機」

地點：K11 Art Mall 地下 Kiosk 25 (扶手電梯旁)

日期：2023年8月3日 至 9月10日

時間：中午12點至晚上9點

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撰文：hket小編

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