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戶戶送「外送專員感謝週」 送100萬元特別獎賞、電單車維修和燃油優惠

精明消費 11:30 2023/08/05

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戶戶於8月1日至8月11日推出「外送專員感謝週」，以表揚和感謝外送專員的努力和貢獻。除總值100萬元的特別獎賞外，戶戶送還與本地車房及Shell合作，提供獨家電單車維修和燃油折扣優惠，預計可幫助戶戶送外送專員在未來12個月節省高達700萬元。

走訪14個地區 送免費飲品、現金券

戶戶送團隊將走訪全港14個地區,為他們送上總值 100 萬元的特別奬賞，當中包括戶戶送現金券、商戶優惠券、免費飲品及外送裝備配件等。戶戶送希望向外送專員表達衷心謝意，同時與他們交流，讓他們表達意見。

助外送專員節省車輛維修、燃油開支

根據戶戶送去年一項調查顯示，外送專員每月平均花費 1,000 元進行電單車維修。為了減輕外送專員的經濟負擔，戶戶送很高興宣布與香港多間車房合作，為外送專員提供高達 50%折扣的電單車維修優惠，當中包括更換輪胎、購買配件、更換機油等，預計在未來12個月可為外送專員節省高達 600 萬元。

除此之外,戶戶送早於前年開始便與 Shell 攜手合作,為外送專員提供高達 30%指定燃油折扣，並在 2022 年為外送專員節省逾 80 萬元。

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