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【加息見頂？】美國I Bonds收益降　遇60億贖回潮　投資者轉向定存

外匯、商品、債券 16:59 2023/08/02

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由美國財政部發行的抗通脹儲蓄債券（Series I Savings Bonds，又稱I Bonds），去年曾經成為最熱門的投資方式之一，有助美國投資者抵抗通脹。不過，近期因為收益率下跌，現時I Bonds已漸漸跌落神壇。

彭博社報道，自今年5月I Bonds收益率下降以來，投資者已贖回價值約8億美元（約62.4億港元）的證券，比2021年全年的贖回量還要多；這與去年相比有很大變化，當時美國人紛紛買入I Bonds，以保護儲蓄免受通脹影響 。

相關文章：【抗通脹】美國都有iBond? 抗通脹債券 年化收益率9.62%

I Bonds設計的原意，就是為美國投資者提供能夠抵抗通脹的產品，每6個月（分別在5月及11月的第一天）調整一次固定利率，它由基於消費者價格指數的可變利率和財政部設定的固定利率組成。

美國去年通脹高居不下，削弱了現金的價值，I Bonds在2022年5月至11月期間的利率創歷史新高，達到9.62%，因此變得風靡一時。儘管去年11月的收益率跌至6.89%，投資者然後流入數十億美元。

通脹放緩、收益率跌　I Bonds銷售額急跌99%

時至今日，美國的通脹終於放緩。2023年5月份I Bonds收益率僅得4.3%，這導致7月份迄今為止，I Bonds的淨銷售額驟降至4000萬美元（約3.12億港元），與1月份的40億美元（約312億港元）相比下降了99%。

報道認為，如果隨著美聯儲加息，通脹繼續降溫，下一次I Bonds收益率（將於2023年11月1日確定）可能會低於4.3%。

債券鎖足半年　高息定存彈性大

對於想要提取現金的投資者來說，時機可能會產生很大的影響。由於I Bonds將在購買時鎖定6個月的利率，然後更改為最新利率。舉例說，如果投資者在4月份以6.89%利率買入，他們會在10月份時面臨4.3%的利率。

隨著I Bonds收益率愈來愈低，不少投資者尋求更靈活的現金選擇，例如銀行的高息定存。高盛集團的Marcus目前提供4.15%的利率，而巴克萊也有類似的產品，利率為4.35%。這些產品允許隨時提款而不會受到處罰，而I Bonds則禁止在第一年提款，而在5年到期之前贖回，意味著放棄最後3個月的利息。

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