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FANG+指數今年勁升80%　更勝納指　投資者如何捕捉行業發展？

博客 15:45 2023/08/02

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7月份為美股業績期，多隻藍籌股已先後發放業績。受惠於人工智能(AI)和ChatGPT等發展，科技股上半年升勢強勁。是次業績期，市場尤其關注各大科技巨頭在人工智能(AI)方面的發展。截至7月31日，FANG+指數為表現最好的主要指數之一，年初至今升80.77%，納斯達克指數則升37.07%。FANG+指數 1 年、3 年和 5 年表現均優於納指，說明美國科技領導者與廣泛的科技行業相比具有較強的韌性。

各科技巨頭上半年業績勝預期

Meta新應用程序Threads於5日內突破1億用戶註冊，超越AI聊天機器人ChatGPT用戶在兩個月內破億的紀錄，並成為歷來增長最快的網上平台。Meta第二季度收入增11%至320億美元，主要受惠於其廣告業務反彈，公司暗示人工智能(AI)技術在廣告業務發揮了一定程度上的幫助，亦表示將繼續投資未來的科技主題，包括AI及元宇宙。

另一以搜尋廣告為主要收入來源的科技巨頭Alphabet仍繼續霸佔市場主導地位，YouTube廣告收入增長4.4%至76.7億美元。全球廣告業務明顯回暖，有望繼續刺激科技巨頭盈利。

Tesla銷售額年增近50%創新高、Netflix季內新增了590萬付費用戶和Microsoft雲服務收入升15%。三間公司業績均優於市場預期，惟第三季度業績展望未必符合市場預期，股價於業績公佈後回調。

加息見頂將有利市場

聯儲局如市場預期宣佈加息25點子，鮑威爾並未為加息周期正式畫上句號，只稱9月可能再次加息，但暫停加息同樣可能，市場偏向認為聯儲局9月將暫停加息。如加息見頂，相信將有利市場氣氛，尤其是一眾科技股和高風險資產。

以ETF投資科技巨企 分散個股風險

看到美股科技股不斷創新高，如Nvidia、Apple等，多間企業盈利又能達到市場預期。不少投資者心思思欲進場參與，但又怕高位入貨，可考慮以ETF投資各大科技巨企，有助分散個股風險，同時捕捉整個行業發展。如上文提到的FANG+指數，包含美國10間上市具成長性的科技企業，如剛公佈業績的Tesla、Netflix、Microsoft、Alphabet及Meta等。

【關於作者】蕭佩鈴（Christy Siao）現任為三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士（計量金融）學位。

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撰文 : 蕭佩鈴 三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師

欄名 : 投資C維

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