【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　「不婚族」5大理財策略

相信所有打工仔都有一個終極願望，就是提早退休，不用再為生活而做不喜歡的工作，但儲一筆可退休的錢並不容易。然而，一位低學歷、低職位、沒有背景的台灣普通打工人，憑規律的理財方式，在43歲時以1000萬新台幣（約246萬港元）成功實現提早退休。

財富之路坎坷

這個條件一般，憑藉一己之力實現退休的就是粉圓妹，也是《29歲開始做，43歲提前退休》的作者。她從小不擅長讀書，16歲時只勉强考上高職的夜校，其餘不用上課時間就在美國銀行做兼職，來幫補自己的學費，主要負責洗員工茶杯、幫忙買東西等等。

畢業之後，成為一名電腦中文打字員，後來入股公司，成為公司負責人，但由於合作夥伴怠慢工作，因考慮身體狀況，決定出售公司，她收穫了人生中第一桶金，但又因為搞壞身體要靠吃止痛藥才能走路，財富之路亦無順遂。她在29歲時，清楚自己是不婚族，於是思考「老後誰照顧我」的問題，隨後才著手規劃退休藍圖並有規律執行。在32歲時不幸遇股災，負債變卡奴，之後10年緊衣縮食，每月存薪50%-60%，利用基金和保險做好退休儲備，終於在43歲時提前退休。

5大資產增長策略

只有找到適合自己的投資策略，才能讓資產穩步增加，粉圓妹可以在10年内做到轉負為正，一個合理的投資策略有重要影響，這是她的5大策略：

1. 龜兔賽跑：簡單方法持續做

簡單方法要持續做，投資從儲蓄開始，儲蓄從記帳做起，這些方法分開做並不難，貴在堅持。

2. 養魚理論：定期投資

每月薪水定期定額投資，有如魚缸定期注入活水，讓魚得到新養分。

3. 雙財庫：善用資產配置

善用資產配置建立大水庫與小水桶，讓長線投資保護短線投資。

4. 一半理論：投資決定保守留一半

在投資市場上漲時，最好留一半；當市場呈現跌勢時，最好賣一半，保守操作，永遠不會被限制。

5. 基金養基金: 財富滾存

贖回的資金再申購新基金，如此循環下來，基金檔數會越養越多、財富越滾越快。

長遠佈局 有規律執行

作者認為自己是一位低學歷、低職位、低薪資、無證照、無背景、沒有富爸爸、不聰明、不漂亮、不年輕、長不高、沒優勢的上班族，秉持紀律精神，連續記帳24年、連續10年存薪50%、連續體能訓練11年，才達成退休目標。她説道，現在很多年輕人認為計劃趕不上變化，不需要對未來有太多規劃，只需要過好當下生活即可。雖然生活會有很多變化，但有計劃就可以減少浪費太多時間在無效的事情上，在完成目標的路上減少走冤枉路。

她還説道，在累積退休金的過程中，她也不是一帆風順，也試過跌倒變成負債，需要重新來過。但這讓她學會更務實地看待理財計劃，不要妄想一夜致富，而是要抱著聚沙成塔的心態，理財路上寧可做隻慢龜，也不要成為驕傲的狡兔。

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