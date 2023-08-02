香港8成新聘員工「騎牛搵馬」 　疫情以來40%港人跳槽

Michael Page最新《2023年人才趨勢》(Talent Trends 2023)報告顯示，儘管有49%的港人對工作表示滿意，但仍有九成港人對新的工作機會持開放態度。此外，在去年開始新工作的人中，80%的受訪者仍在尋找其他工作機會。

疫情以來40%港人已跳槽

獵頭公司Michael Page Hong Kong最近對1,042名港人進行了調查，結果顯示：去年新入職的人中，有80%對另外的新工作機會持開放態度；自疫情爆發以來40%的受訪者已經換了工作，三分之一的人正在尋找新工作。報告指，⻑期為單⼀公司服務的文化正在成為⼀個過時的概念。⼈們愈來愈願意探索新機會，跳槽已成為常態。

調查指，在經濟形勢惡化的情況下，56%的港人還會積極尋找新工作，這表明他們在職業生涯中更加積極主動，並渴望獲得更好的機會和條件。

9成港人願意接受新工作機會

受訪港人對工作、薪資、工作量的滿意度分別為49%、60%和65%，但願意接受新工作機會的港人高達90%。

數據顯示，跳槽現象有所增加，而辭職的前5大主要原因有： 工作與生活平衡/公司文化（23%），職業發展/晉升（15%）、 尋求（職業生涯、職位或行業上的）重大轉變（14%）、 想要更多靈活性（11%）、對目前的工資不滿意（11%）。

薪酬是最吸引人才的因素

六成受訪者更重視心理健康及工作與生活的平衡，而非事業成功。而對於「事業成功」，66%的港人認爲高薪最重要，其次是工作滿意度。

30%的港人表示感覺受到生活成本危機的影響，19%的受訪者在過去兩年中沒有加薪。46%的中層管理人員，41%無管理職責的員工和41%的20多歲年輕員工，對自己的薪資水平尤其不滿意。

研究表明，員工越來越多地將自己的時間貨幣化，如果能在其他地方賺得更多，他們不願意接受較低的薪酬。

調查顯示，最能吸引人才的十大激勵因素中，薪酬（28%）、靈活性（13%）、職業發展/晉升（9%）影響力位居前三。61%的求職者表示，薪資是招聘廣告中最有影響力的信息。Michael Page指，公司必須在人才戰略中正確對待這些因素，否則會輸給競爭對手。

鑑於目前的「大辭職潮」，報告指出，僱主需要重新思考其資源配置模式。招聘需要持續進行，而不是按需進行，這樣才能跟上較高的自然減員率。僱主要確保薪酬與市場接軌，並通過關注職業發展和晉升來爭奪⼈才。

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