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【今日優惠精選】adidas一連10日開倉低至35折｜免費送250張「美食博覽」門票

精明消費 07:30 2023/08/02

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. adidas：聯乘OnTheList開倉  低至35折

即日起至8月10日，adidas聯乘OnTheList開倉，一連10日舉行，多款運動鞋低至35折，另外，多款運動上衣、外套、緊身褲皆以150元特價發售，還有童裝衫及運動鞋。要注意，本次開倉只限OnTheList會員，入場之前可以先免費登記成會員。

每日開放時間
8月2日 | 08:00-20:00
8月3至6日 | 10:00-20:00
8月7至8 | 08:00-20:00
8月9至10 | 10:00-20:00
開倉地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓OnTheList
會員登記按此

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2. The East：免費送出250張「美食博覽」入場門票

The East免費送出250張「美食博覽」入場門票，限量250張，每人限取2張，只要讚好 The East 及 HKTDC Exhibition Channel 香港貿發局展覽頻道 ，tag@friend即可獲取。

入場門票換領：
日期：2023年8月1日10時起至換罊
時間：上午10時至下午9時
地點：合和中心3樓客戶服務中心
門票只適用於 2023年8月17日至21日

美食博覽：
展覽日期︰ 8 月17至21日（星期四至一）
地點︰香港會議展覽中心 展覽廳1, 3 及 大會堂
展會詳情：按此

3. 快樂順景 Happy Cafe：免費派發薑汁蛋撻

為慶祝姜濤個人演唱會開鑼，「美國姜濤應援團」 聯絡快樂・順景特別焗製430個薑味蛋撻，將會在演唱會首日（8月2日）分時段喺餐廳免費派發。

日期：8 月2 日（星期三）
時間：上午 11 時正、下午 2 時正（兩場）
地點：快樂．順景 — 銅鑼灣蘭芳道3號地舖

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撰文：hket小編

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