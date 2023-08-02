【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看

簡稱「長生津」的長者生活津貼，是港府為老友記提供的社會保障。2023年2月1日起，長生津每月金額從3,915元增加至4,060元，升幅達3.7%。由於長生津的目標是希望幫助65歲或以上、有經濟需要的長者，所以在申請時設有經濟狀況審查。

值得留意，正在認購的新一批銀色債券，以及勞碌工作存下的強積金（MPF），都會計算入「資產」之內，所以大家要自行計算清楚。如果入息及資產總值超過以下水平（詳見下表）的申請人，就得不到「長生津」。本網整合相關資料，有需要的讀者不要錯過。

問：「長生津」的申請資格是甚麼？

答：長者生活津貼申請人必須：

年滿65歲或以上

已成為香港居民最少7年，以及在緊接申請日期前已連續居港最少1年（在該年內如離港不超過56天，亦視為符合連續居港1年的規定）

申報資產及入息的水平 沒有超過規定限額（見下表）

不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼／傷殘津貼或綜援

問：申請「長生津」有甚麼入息及資產限額？

答：在申請長生津時，申請人的資產及入息的水平不得超過以下水平：

單身人士 夫婦 每月總入息 $10,580 $16,080 資產總值 $388,000 $589,000

如果年滿70歲、超過入息或資產上限的老友記，可以考慮申請不設入息審查、俗稱「生果金」的高齡津貼。由2023年2月1日起，生果金的每月金額為1,570元。

問：有甚麼會計入每月入息？

答：65歲或以上的老友記理應已退休，單純計薪金、工資應該不會超過每月入息上限。這裏的「入息」還包括退休金／長俸、從收租所得的淨收益、從年金計劃所得的固定年金等等。

家庭成員或親友的家用、安老按揭計劃、保單逆按計劃下每月所獲得的款項則不包括在內，但未動用而累積的款項，就會被視為「資產」計算。

問：持有自住物業可不可以申請「長生津」？

答：不用擔心，自住物業、將來自用的骨灰龕、保險計劃的現金價值均不包括在「資產」之內。

問：強積金也會計入「資產」當中？

答：土地和非自住物業、現金、銀行儲蓄、股票及股份的投資（包括債券、基金、公司權益等等）、商業／作投資用途的車輛（例如的士及公共小巴）及其營業牌照、金條及金幣等等，就會計入「資產」當中。此外，無論你在65歲時已提取，或是未提取強積金也好，該筆金錢都會納入「資產」內。

值得留意，金牙及自用首飾（包括金器、玉器等）可獲豁免計算為資產。

問：如何申請「長生津」？

答：未有領取任何津貼的申請人，可以透過這些方式申請：

1. 親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、網上表格或郵遞方式提出申請

2. 由政府部門或其他非政府機構轉介

3. 在社會福利署網頁下載「公共福利金計劃申請表」及「公共福利金計劃申請指引」，填妥申請表後連同有關的證明文件副本寄回或親自交回社會保障辦事處

問：申請時需要提供甚麼證明文件？

答：社署在收到申請後，會安排職員約見申請人以處理有關申請。所需證明文件包括：

1. 申請人的香港身份證及旅行證件

2. 申請人銀行存摺

3. 申請人配偶／同居人士（只適用於婚姻狀況為「已婚」或「同居」的申請人）的身份證明文件

相關文章：

富不過三代？財務顧問︰7個秘訣讓你的錢世代相傳

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略

68歲重返職場 分享4個一般人對退休的誤解

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App