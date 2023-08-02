  • 31°C
香港時間 : 2023802日 (週三) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長者福利】買銀債、取MPF就拎唔到長生津？7大Q&A申請前必看

退休規劃 11:03 2023/08/02

分享：

分享：

簡稱「長生津」的長者生活津貼，是港府為老友記提供的社會保障。2023年2月1日起，長生津每月金額從3,915元增加至4,060元，升幅達3.7%。由於長生津的目標是希望幫助65歲或以上、有經濟需要的長者，所以在申請時設有經濟狀況審查。

值得留意，正在認購的新一批銀色債券，以及勞碌工作存下的強積金（MPF），都會計算入「資產」之內，所以大家要自行計算清楚。如果入息及資產總值超過以下水平（詳見下表）的申請人，就得不到「長生津」。本網整合相關資料，有需要的讀者不要錯過。

問：「長生津」的申請資格是甚麼？

答：長者生活津貼申請人必須：

  • 年滿65歲或以上
  • 已成為香港居民最少7年，以及在緊接申請日期前已連續居港最少1年（在該年內如離港不超過56天，亦視為符合連續居港1年的規定）
  • 申報資產及入息的水平沒有超過規定限額（見下表）
  • 不得同時領取公共福利金計劃下的高齡津貼／傷殘津貼或綜援

問：申請「長生津」有甚麼入息及資產限額？

答：在申請長生津時，申請人的資產及入息的水平不得超過以下水平：

 單身人士夫婦
每月總入息$10,580$16,080
資產總值$388,000$589,000

如果年滿70歲、超過入息或資產上限的老友記，可以考慮申請不設入息審查、俗稱「生果金」的高齡津貼。由2023年2月1日起，生果金的每月金額為1,570元。

問：有甚麼會計入每月入息？

答：65歲或以上的老友記理應已退休，單純計薪金、工資應該不會超過每月入息上限。這裏的「入息」還包括退休金／長俸、從收租所得的淨收益、從年金計劃所得的固定年金等等。

家庭成員或親友的家用、安老按揭計劃、保單逆按計劃下每月所獲得的款項則不包括在內，但未動用而累積的款項，就會被視為「資產」計算。

問：持有自住物業可不可以申請「長生津」？

答：不用擔心，自住物業、將來自用的骨灰龕、保險計劃的現金價值均不包括在「資產」之內。

問：強積金也會計入「資產」當中？

答：土地和非自住物業、現金、銀行儲蓄、股票及股份的投資（包括債券、基金、公司權益等等）、商業／作投資用途的車輛（例如的士及公共小巴）及其營業牌照、金條及金幣等等，就會計入「資產」當中。此外，無論你在65歲時已提取，或是未提取強積金也好，該筆金錢都會納入「資產」內。

值得留意，金牙及自用首飾（包括金器、玉器等）可獲豁免計算為資產。

問：如何申請「長生津」？

答：未有領取任何津貼的申請人，可以透過這些方式申請：

1. 親自或由親友代其前往區內的社會保障辦事處，或用電話、傳真、電郵、網上表格或郵遞方式提出申請

2. 由政府部門或其他非政府機構轉介

3. 在社會福利署網頁下載「公共福利金計劃申請表」及「公共福利金計劃申請指引」，填妥申請表後連同有關的證明文件副本寄回或親自交回社會保障辦事處

問：申請時需要提供甚麼證明文件？

答：社署在收到申請後，會安排職員約見申請人以處理有關申請。所需證明文件包括：

1. 申請人的香港身份證及旅行證件

2. 申請人銀行存摺

3. 申請人配偶／同居人士（只適用於婚姻狀況為「已婚」或「同居」的申請人）的身份證明文件

相關文章：

富不過三代？財務顧問︰7個秘訣讓你的錢世代相傳

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略

68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
2023/07/30
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
2023/07/24
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
想提早退休？這9種東西一定不可以買
2023/06/20
想提早退休？這9種東西一定不可以買
退休不只是錢　退休前必問自己的5條問題
2023/06/17
退休不只是錢　退休前必問自己的5條問題
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
2023/06/07
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
財富及資產管理 被動收入 收息產品 儲蓄產品 儲蓄 退休規劃產品 退休組合 退休基金 財富及退休規劃 退休

下一篇文章

總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

想提早退休？這9種東西一定不可以買
想提早退休？這9種東西一定不可以買
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
逾半港人預計︰退休後仍要工作　住屋成本升、年輕人難照顧長者
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
總裁的退休哲學：不要太聰明、堅守3S策略
【網民熱話】儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）
【網民熱話】儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）
儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌
儲夠600萬提早退休 現在靠揸的士賺生活費 退休切記3個大忌
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
退休人士每月開支逼近1.4萬　僅兩成人已訂立「平安三寶」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款