【理財加油站】什麽是「巴菲特指標」？ 飆升至171% 美股將面臨崩盤？

「股神」巴菲特認為最值得參考的市場指標,「巴菲特指標」(The Buffett Indicator)近日飆升至逾170%,表明現時美股的估值已飆近警戒線,恐面臨暴跌風險。但也有人質疑,「巴菲特指標」太單純,沒有顧及全球市場及行業。這個指標代表什麽?是否具有參考性?

「巴菲特指標」是什麽?

巴菲特指標的衡量標準是,將所有活躍交易的美國股票的總市值除以官方對季度國内生產總值(GDP)的最新估計,用它來比較股票市場的整體價值和國民經濟的規模。

「巴菲特指標」並不完美?

前文提到,有人質疑指標的衡量範圍,有人認為投資環境中不單受到股票影響,還有其他因素,例如債券、房地產等等。其次,指標中的GDP並不包括海外收入,而很多美國公司的市值包含國内及海外業務的價值,例如蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN) 等等,因此GDP所反應的範圍與市值範圍並不對等,不能精準反映當下市場情況。



然而,巴菲特曾在2001年在美國《財富》雜誌解釋過,該指標顯示所有公開交易證券的市場價值佔該國業務的百分比,即佔國民生產總值(幾乎相當於國內生產總值)的百分比。該比率的確存在局限性,但它可能是衡量任何特定時刻估值水平的最佳單一指標。

巴菲特原話:[The indicator] shows the market value of all publicly traded securities as a percentage of the country’s business – that is, as a percentage of GNP [a near equivalent of GDP].

The ratio has certain limitations in telling you what you need to know.

Still, it is probably the best single measure of where valuations stand at any given moment…