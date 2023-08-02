【理財加油站】什麽是「巴菲特指標」？ 飆升至171% 美股將面臨崩盤？

「股神」巴菲特認為最值得參考的市場指標，「巴菲特指標」（The Buffett Indicator）近日飆升至逾170%，表明現時美股的估值已飆近警戒線，恐面臨暴跌風險。但也有人質疑，「巴菲特指標」太單純，沒有顧及全球市場及行業。這個指標代表什麽？是否具有參考性？

「巴菲特指標」是什麽？

巴菲特指標的衡量標準是，將所有活躍交易的美國股票的總市值除以官方對季度國内生產總值（GDP）的最新估計，用它來比較股票市場的整體價值和國民經濟的規模。

巴菲特指標：市場總市值 / GDP

「巴菲特指標」並不完美？

前文提到，有人質疑指標的衡量範圍，有人認為投資環境中不單受到股票影響，還有其他因素，例如債券、房地產等等。其次，指標中的GDP並不包括海外收入，而很多美國公司的市值包含國内及海外業務的價值，例如蘋果(AAPL)、亞馬遜(AMZN) 等等，因此GDP所反應的範圍與市值範圍並不對等，不能精準反映當下市場情況。



然而，巴菲特曾在2001年在美國《財富》雜誌解釋過，該指標顯示所有公開交易證券的市場價值佔該國業務的百分比，即佔國民生產總值（幾乎相當於國內生產總值）的百分比。該比率的確存在局限性，但它可能是衡量任何特定時刻估值水平的最佳單一指標。

巴菲特原話：[The indicator] shows the market value of all publicly traded securities as a percentage of the country’s business – that is, as a percentage of GNP [a near equivalent of GDP].

The ratio has certain limitations in telling you what you need to know.

Still, it is probably the best single measure of where valuations stand at any given moment…



巴菲特指標衡量區間

當巴菲特指標百分比非常低時，意味著股價被低估，當指標百分比非常高時，則為被高估。巴菲特續解釋道，如果該指標百分比跌至70%或80%區域，那麼購買股票可能非常有利，如果該比率接近200%（如1999年和2000年），那麼就是在玩火。

巴菲特原話：For me, the message of that chart is this: If the percentage relationship falls to the 70% or 80% area, buying stocks is likely to work very well for you. If the ratio approaches 200% – as it did in 1999 and a part of 2000 – you are playing with fire.

巴菲特指標能預測股災？

有財經博客統計過，在2000年.com泡沫時，確實可以預測股災的來臨，但在2007年金融危機前，巴菲特指標卻顯示在合理範圍。其實巴菲特本人也曾表示，巴菲特指標並不是非常精準，投資者們不應該單靠這個指標就做出投資決策，在參考這個指標之餘，還要配合當下市場情況及更多方面的分析。

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