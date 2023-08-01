「懶女孩工作」流行：優先考慮個人生活　對過勞文化說「不」

CBS報道，最近「懶女孩工作」（#lazygirjob）一詞在美國社交網絡上瘋傳，指那些可以讓人達成工作與生活的平衡、盡情享樂的輕鬆工作。許多Z世代TikTok 用戶正在推廣這種新的工作方式，與隨時待命、永遠忙碌的傳統職場文化大唱反調。

什麽是「懶女孩工作」？

據報，「懶女孩工作」一詞最初是由26歲美國女子Gabrielle Judge發明。5月下旬，她在TikTok上拍了一段短片，把「低壓力、完全遠程、幾乎沒有監督、高薪的工作」稱爲「懶女孩工作」，鼓勵大家追求這種工作文化。

她在視頻中說，這種工作基本上是可以安靜辭職（Quiet Quit）的工作。比如科技公司的非技術職位，可以遠程辦公、工作時間靈活，年薪在6萬~8萬美元之間，有時為員工提供公司股權。這些工作讓員工能支付基本生活費用，並平衡工作與育兒等其他任務。 Judge說，營銷助理、客戶經理或客戶成功經理（customer success manager）的工作也通常符合要求。

BBC稱，她的理念和視頻引起了打工仔們的共鳴。截至7月27日，Judge的帖子已獲得近35萬個點讚，TikTok話題#lazygirljob瀏覽量超過1700萬次。

其他年輕女性也描述了她們做的「懶女孩工作」，其中一位TikTok用戶說，她所做的只是「複製粘貼相同的電子郵件，每天接聽3-4個電話，享受超長的休息時間，享受更多的休息時間，然後獲得一份不錯的薪水」。

不應用「工作時數」衡量「完成的工作量」

不過，Judge和職場專家都表示，「懶女孩工作」並非懶惰懈怠。相反，這個詞反映了「大辭職」時代形成的一種新思維——員工愈來愈要求可持續的工資和靈活的工作條件，同時對「打卡工時數=完成的工作量」的觀念提出了挑戰。

Judge在經歷了過度勞累後萌生了這個想法。以前她當顧問時，每周要工作50~60個小時，這樣的時間表並不正常、也不可持續，而且最終損害了她的身心健康。

她認為，在遠程工作中，自主性和靈活性已成為可能，並且心理健康比以往任何時候都更加重要，因此倦怠和疾病不應該成為工作的一部分。

在她眼中，理想的工作通常滿足以下標準︰安全感（沒有長時間輪班、艱苦的通勤或危險的工作條件）；允許遠程或混合辦公；舒適的薪水；工作與生活平衡。工作環境健康，讓員工有時間優先考慮自己的事情。

並非不努力 而是對抗傳統

Judge表示，如果與傳統的工作場所期望相比，她所說的一切都會被認為是懶惰的。但「懶女孩工作」並不是不努力工作，她特意選擇「懶」這個字眼是爲了去對抗「有毒」的工作環境，它背後的主要思想其實是：重新定義工作可以且應該是什麽。

她告訴《商業内幕》，她發起這一趨勢是想鼓勵優先考慮工作與生活的平衡：「我真的希望人們明白我們的時間是如此寶貴，應該專注於最符合個人優先事項的努力，而不是公司。 」

紐約職業教練Eliana Goldstein向BBC表示，過度勞累和忙碌主導了職場文化幾十年，「懶女孩工作」是對它的一種直接回應和拒絕。

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