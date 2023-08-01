  • 29°C
香港時間 : 2023801日 (週二) 21:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「懶女孩工作」流行：優先考慮個人生活　對過勞文化說「不」

個人增值 20:30 2023/08/01

分享：

分享：

CBS報道，最近「懶女孩工作」（#lazygirjob）一詞在美國社交網絡上瘋傳，指那些可以讓人達成工作與生活的平衡、盡情享樂的輕鬆工作。許多Z世代TikTok 用戶正在推廣這種新的工作方式，與隨時待命、永遠忙碌的傳統職場文化大唱反調。

什麽是「懶女孩工作」？

據報，「懶女孩工作」一詞最初是由26歲美國女子Gabrielle Judge發明。5月下旬，她在TikTok上拍了一段短片，把「低壓力、完全遠程、幾乎沒有監督、高薪的工作」稱爲「懶女孩工作」，鼓勵大家追求這種工作文化。

她在視頻中說，這種工作基本上是可以安靜辭職（Quiet Quit）的工作。比如科技公司的非技術職位，可以遠程辦公、工作時間靈活，年薪在6萬~8萬美元之間，有時為員工提供公司股權。這些工作讓員工能支付基本生活費用，並平衡工作與育兒等其他任務。 Judge說，營銷助理、客戶經理或客戶成功經理（customer success manager）的工作也通常符合要求。

BBC稱，她的理念和視頻引起了打工仔們的共鳴。截至7月27日，Judge的帖子已獲得近35萬個點讚，TikTok話題#lazygirljob瀏覽量超過1700萬次。

其他年輕女性也描述了她們做的「懶女孩工作」，其中一位TikTok用戶說，她所做的只是「複製粘貼相同的電子郵件，每天接聽3-4個電話，享受超長的休息時間，享受更多的休息時間，然後獲得一份不錯的薪水」。

不應用「工作時數」衡量「完成的工作量」

不過，Judge和職場專家都表示，「懶女孩工作」並非懶惰懈怠。相反，這個詞反映了「大辭職」時代形成的一種新思維——員工愈來愈要求可持續的工資和靈活的工作條件，同時對「打卡工時數=完成的工作量」的觀念提出了挑戰。 

Judge在經歷了過度勞累後萌生了這個想法。以前她當顧問時，每周要工作50~60個小時，這樣的時間表並不正常、也不可持續，而且最終損害了她的身心健康。 

她認為，在遠程工作中，自主性和靈活性已成為可能，並且心理健康比以往任何時候都更加重要，因此倦怠和疾病不應該成為工作的一部分。

在她眼中，理想的工作通常滿足以下標準︰安全感（沒有長時間輪班、艱苦的通勤或危險的工作條件）；允許遠程或混合辦公；舒適的薪水；工作與生活平衡。工作環境健康，讓員工有時間優先考慮自己的事情。

並非不努力　而是對抗傳統

Judge表示，如果與傳統的工作場所期望相比，她所說的一切都會被認為是懶惰的。但「懶女孩工作」並不是不努力工作，她特意選擇「懶」這個字眼是爲了去對抗「有毒」的工作環境，它背後的主要思想其實是：重新定義工作可以且應該是什麽。

她告訴《商業内幕》，她發起這一趨勢是想鼓勵優先考慮工作與生活的平衡：「我真的希望人們明白我們的時間是如此寶貴，應該專注於最符合個人優先事項的努力，而不是公司。 」

紐約職業教練Eliana Goldstein向BBC表示，過度勞累和忙碌主導了職場文化幾十年，「懶女孩工作」是對它的一種直接回應和拒絕。

相關文章：

68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解

「友善」職場文化或更「有毒」？ 專家：無批評性反饋 阻礙進步

美國逾半打工仔都「躺平」？「安靜辭職」Quiet Quitting已成企業危機

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】恒指有望上試2萬點？ 滙豐、渣打業績前後部署策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
今日
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注
2023/07/31
普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注
股市大漲打破「債券年」預期　股債情緒差距達24年最高
2023/07/31
股市大漲打破「債券年」預期　股債情緒差距達24年最高
68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解
2023/07/29
68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解
機票、住宿貴　年輕人考慮郵輪　旅遊公司特色航線、郵輪音樂節吸客
2023/07/29
機票、住宿貴　年輕人考慮郵輪　旅遊公司特色航線、郵輪音樂節吸客
財務自由 職業生涯 職場貼士 職涯規劃 正能量 手機Apps 抖音 過勞 工作時數 職位招聘

下一篇文章

【新手投資101】投資初哥必讀3件事｜$0佣金、$0平台費＝免費炒股？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解
68歲重返職場　分享4個一般人對退休的誤解
【理財加油站】付費課程教人用AI、小紅書 「教人賺錢」才是最賺錢的行業？
【理財加油站】付費課程教人用AI、小紅書 「教人賺錢」才是最賺錢的行業？
普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注
普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？
「新興市場之父」麥樸思︰關注港股　已撤出美國市場　對中國內地態度謹慎
「新興市場之父」麥樸思︰關注港股　已撤出美國市場　對中國內地態度謹慎
【理財加油站】窮人都有這6個壞習慣　如何避免「窮者愈窮」？
【理財加油站】窮人都有這6個壞習慣　如何避免「窮者愈窮」？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款