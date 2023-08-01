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【綠色存款】年利率4.4厘　個人客戶都買得　1萬元起存

收息攻略 13:34 2023/08/01

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近年不同機構都講求「可持續發展」，部分銀行推出綠色存款，資金專用於可持續發展項目，但這類綠色存款多數只供企業客戶存入，少有零售產品。

招商永隆銀行今天則宣布，發行首批招商永隆綠色及可持續發展存款，一般個人客戶都買得。零售客戶可通過「招商永隆銀行一點通」手機 APP認購，存期為6個月，年利率為4.4厘，起存金額為1萬港元。先到先得，額滿即止。

以4.4厘年利率計算，每1萬元可收息220元。這比招商永隆本身給予客戶的6個月港元定期存款（4.1厘）更高息，也較香港政府去年發行的綠色債券2.5厘保證回報為高。

年期較短　但比綠債高息

招商永隆指出，有關綠色存款所募集的資金將會投放於合資格的綠色項目，包括可再生能源、能效提升、污染防治、清潔交通、可持續水資源與廢水管理、綠色建築、陸地與水域生態多樣性保護、生物資源和土地資源的環境可持續管理、氣候變化適應等。

招商永隆銀行總經理助理林淑芬表示，希望藉著本次綠色存款的發行，可以讓零售客戶透過簡單的定期及高息存款產品，為促進綠色及可持續發展項目出一分力。

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