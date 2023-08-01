【新手投資101】投資初哥必讀3件事｜$0佣金、$0平台費＝免費炒股？

投資初哥想踏出理財第一步，除了認識投資知識、財經時事、投資心法以外，了解實際操作也很重要。本網整合3項新手應該注意的事項，希望可以幫到各位有意開啟投資道路的讀者！

1. 「免佣金、免平台費」等於免費炒股？

作為消費者，進行股票買賣前，建議先了解銀行、券商的證券服務收費。縱觀市場，不少券商以「免佣金、免平台費」作招徠，但也不代表沒有其他雜費，例如印花稅、交易徵費等等，由銀行或券商代收，交予證監會、港交所 （00388） 等相對應機構。

值得留意，有些券商在固定式計算平台使用費（即每筆交易收取相同金額）以外，還會提供「階梯式」的平台使用費，簡單來說交易次數愈多，平台使用費就愈平。不過對投資新手來說，每月交易次數或沒有這麼多，以階梯式計算或沒有這麼抵。

富途 華盛 每月累計訂單數 費用 （每筆訂單） 費用 （每筆訂單） 第1-5筆 $30 $25 第6-20筆 $15 $15 第21-50筆交易 $10 $10 註：耀才、致富、時富、輝立不設平台費。盈透證券（IB）以每月交易價值而非訂單數計算。

2. 串流報價每月收費 新手真係用得著？

無論長揸或短炒，報價是股票買賣不可或缺的一部分。市場上的報價除了基本的LV1之外，有經紀會提供L2。LV1是提供一般的即時報價，LV2則提供每一筆買賣盤的詳細資料，例如逐筆成交記錄、輪候隊伍、買賣經紀等等，數據比較豐富完整，以便客戶即時分析落盤策略。

一般而言，LV2串流報價服務需要收費。以富途為例，港股及期權期貨LV2行情報價按年、按季或按月收費，官網及Android系統收費每月318元，iOS為418元；整年收費（官網及Android系統）3188元至（iOS系統）4488元。

致富方面，如果客戶當月的港股交易佣金達1,388元，或每月之總交易金額達300萬元，就可以豁免當月LV2串流報價的月費（約368元）。

耀才則提供由天滙財經、ET Net及滙港資訊服務的即時報價系統，月費及功能各有不同，月費由200元至868元。

對於一眾打算長揸，而非「即日鮮」的投資初哥，其實一般LV1的報價已經很足夠，若想課金買更多數據，要想清楚成本效益，考慮這些資料是否能助你獲益更多。

3. 選用銀行VS券商交易？

若然你本身有銀行戶口，選用銀行作股票買賣就比較方便，只要開通銀行的投資戶口便行，不需要提供個人文件（例如身份證），在交易時也不需要搬錢。惟銀行的交易費用一般較高。中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、南商等等，證券服務經紀佣金最低收費100元；渣打 （02888） 以網上銀行或SC Equities交易，最低佣金收費50元。券商則很多都標榜「一世免佣」。

若要選用券商，則要留意兩點，首先是入錢的方式。

在「轉數快」系統的基礎之下，近年券商普遍可採用eDDA的方式入錢，較以往方便得多。eDDA即設立「電子直接付款授權」，連結券商與銀行戶口，自訂限額，然後可直接在券商的APP內發出入錢指示。但使用這方法時，要留意券商的網絡保安措施。

第二點是券商的規模，坊間的券商有著不同規模，部分行的財務資料不會對外披露，用戶較難知道實際經營狀況，比如2022年初就有本地券商一通宣布受新冠疫情影響而結業。相比之下，銀行的倒閉風險較小。

若果選用的券商倒閉了，雖然近年的案例所見，大多都能有序安排客戶退出，毋需動用者賠償基金，但即使能拿回資產，發生這些事，也會令投資者「有排煩」。

無論選用銀行或是券商，都是有利有弊，投資者就要自行衡量得失！

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