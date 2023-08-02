電子平台促成快速融資　真實個案分享︰助中小企渡過供應鏈挑戰

全球大企業普遍已將營運數碼化，香港的中小型企業近年也加速數碼化步伐。其中一大方向，是將業務融入市場上大型貿易及物流平台，令買方與賣方能更有效進行交易。與此同時，平台會產生大量貿易數據，這亦令銀行有機會藉著這些，為企業提供更佳的融資安排。

這些平台包括香港貨品編碼協會 (GS1 HK) 運營的「通商易」 (ezTRADE) 平台，主要針對香港買家及供應商之間的B2B交易。在中國內地，則有京東物流及阿里巴巴旗下菜鳥網絡，支持中港兩地的貿易需要。作為銀行界的先驅，星展銀行與這些組織及企業共同合作，發展出基於替代數據的企業融資解決方案。目標是希望無論企業的規模大小，都無需投入大量人力資源，以獲得所需的貿易融資。

電子發票處理成本 較人手低逾30%

以 GS1國際標準作基礎的「通商易」 為例，貿易夥伴可利用該B2B電子商貿平台傳送訂單、發票及預先付運通知(ASN)等，提升溝通效率、促進無紙交易。GS1 HK 於1995年創建該平台，至今已獲約2,000家中港企業採用，當中橫跨零售、快速消費品、醫療、食品及餐飲服務等多個行業。 現時每年透過平台處理的電子交易訊息約2,400萬宗。電子交易能減省大量紙本文件往來，縮短人手輸入時間。電子發票的處理成本比人手發出的發票低33%至37%。

利用替代數據便利貿易融資

星展銀行與GS1 HK合作，為中小企業提供貿易融資解決方案。參與通商易的中小企業，可授權星展取得他們在平台上的交易數據。銀行會根據此數據進行信貸評估，並預先批核信貸額度。企業透過理財平台，即日「一鍵」提取營運資金。額度更會因應實際未收賬的發票金額每日作靈活更新。

香港的錦源企業便是一個例子。錦源以東南亞食品貿易和批發起家，主要供應給超市、酒店、餐館、百貨公司等，另外有產品從馬來西亞直接入口至內地。錦源在過去疫情期間面臨營運成本增加，以及因全球貨運問題而引發供應鏈挑戰。市民在疫情期間減少外出用膳，帶動超市食材和調味料的需求，但同時員工確診卻令生產線受影響。錦源需要快速獲取資金以支持生產及營運。

錦源︰從申請到放款十分快捷

錦源是「通商易」 的用戶，日常貿易紀錄都儲存於系統當中，銀行在獲取其同意及授權後，可查閱錦源的貿易資料，並提供合適的貿易融資方案。錦源可直接以電子方式達成融資，解決燃眉之急。錦源企業董事陳蒑嶠表示，對於每天都忙個不停的中小企而言，從申請到放款的整個流程十分快捷，是個非常便利的方案。

隨著邊境重新開放，各行業的業務大幅增長。 雖然商業環境已完全不同，但企業仍然面對人手短缺、貸款利率高企的挑戰。銀行與數碼交易平台之間的合作，提供基於替代數據的貿易融資，能為中小企提供高效且具成本效益的營運融資。

【關於作者】陳蓮花（Sandy Tan）為星展銀行（香港）企業及機構銀行執行董事及生態系統業務部主管，負責統籌銀行的商業合作夥伴關係。她在星展銀行

集團工作超過20年，並於2019年到香港出任現職，與頂尖電子商務、供應鏈管理和金融科技企業推展創新合作夥伴計劃。

欄名︰共創數碼生態圈

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