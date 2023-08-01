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【理財個案】49歲失業　擁900萬存款　可以直接退休嗎？

個人增值 13:49 2023/08/01

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現時全球經濟波動，許多企業都面臨財務挑戰，很多行業都在考慮裁員，經驗豐富的中年打工仔都難逃裁員的降臨。人到中年失業，是繼續工作還是就此退休？如何知道自己的儲蓄能否支持退休生活？以下這個案雖然在外國，但也值得香港讀者深思。

美國有一名49歲的單身殘疾人士，剛剛遭遇人生第一次失業，他非常焦慮，擔心自己的前景和殘疾對工作的影響，同時對自己的職業感到厭倦。他還使用了多款網上退休計算器，部分稱他現時沒有充分準備退休，但亦有其他計算器表明現在退休是可行的，他不知道這些退休計算工具的建議是否值得參考。

個人情況：
年齡：49歲
婚姻情況：單身
健康情況：殘疾
工作情況：剛剛失業
現時存款：120萬美元（約930萬港元）
每月開支：略低於5000美元（約38000港元），其中20%用於旅行預算

應綜合多方面考慮 不能單靠退休計算報告
失去工作的確是一次毀滅性的經歷，但好在已經積累了一筆相對豐厚的存款，而且還有足夠的時間來重新規劃和解決問題。首先，網上退休計算工具有一定的參考性，但並不適合完全依靠它。這些退休計算工具的運作是讓使用者輸入一些數據，然後就生成一些建議，這並不全面，不能將針對個人情況的所有數據都列出來並分析。有非常多因素決定自己是否可以退休，包括應急儲蓄、稅收、影響生活成本的通貨膨脹及住屋問題等等，所有的這些都可能隨著時間的推移而波動，應該依照當下情況綜合考慮所有的因素。

900萬存款20年耗盡
即使已計及所有開支預算、即使不計算通脹問題，120萬美元的積蓄，要應付每月5000美元的開支，其實相當吃力，相當於20年就耗盡。考慮到個案的主角仍然年輕，目前僅49歲，如果沒有持續投資、或沒有縮減開支，目前的積蓄很可能在70歲前就用完。

繼續工作維持收入
主角是一名殘疾人士，那麽保險非常重要，如果沒有其他收入來源，單靠儲蓄，很快就會耗盡120萬美元。因此，建議尋找一些工作收入，即使是兼職或自由職業者，也可以用該收入來抵消健康保險的費用。如果找到一份由僱主提供保險的全職工作就更好，可以用這份收入來維持生計，可以暫時不動用僅有的儲蓄。由於對目前工作厭倦，繼續從事該職業也不健康。可以考慮追求一些其他感興趣的職業，或者在當前領域延伸，運用自己的技能和經驗，或許不會感到太有壓力。

考慮延遲旅行 尋找方向
當處於這種困境時，可以考慮延遲旅行。有人會利用裁員期限重新思考自己的目標和方向，利用這個機會參加自己感興趣的課程，豐富自己的簡歷，也是為未來重返職場做好準備。

尋找合格的財務規劃師
建議尋找一位合格的財務規劃師，他們將為你最大利益服務，他們也被稱為受托人。可以選擇與一個人合作，那個人可以密切關注你的投資，並在發生情況時及時提供幫助。如果不想有一種持續關係，至少在開始時，也有專業人士可以幫助檢查，他們還會進行一些計算，比網上退休計算工具的報告更可靠。

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