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「AI+辦公」模式 開啟數智辦公新時代

博客 11:15 2023/08/01

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近年來人工智能（AI）飛速發展，革新人們的生產方式及思維模式，更重塑著未來的商業世界格局。根據知名國際咨詢機構埃森哲（Accenture）近期發佈的一項調查結果，全球近75%受訪企業已將AI整合至商業策略中，並重新調整雲計劃，以期在AI方面有所成就。

在辦公領域，生成式AI的興起同樣正驅動一輪全新變革。隨著數智化成為移動辦公的主流需求，企業亦紛紛採用AI技術作為提升生產力、加速數智化轉型的工具，「AI+辦公」勢將成為下一個影響各行各業的新趨勢。

AI工具助辦公邁向數智化

在移動互聯網3.0時代，人們的工作方式已發生了不小轉變。而AI技術具備多重優勢，可迅速落地進一步助力打造更靈活智能的辦公場景，並於提升效率及生產力、激發創造力等方面帶來顛覆式的變革。例如，AI應用可解決工作中瑣碎重複、可替代性高的任務，透過自動化提升辦公效率，同時節省人力資源，令員工專注於更具創意的工作，發揮更多潛能。於處理非結構化數據方面，AI更能快速搜集並分析海量數據，充分挖掘數據資源價值，有助於企業決策。此外，AI賦能的辦公產品在線上線下混合辦公的場景下可凸顯優勢，促進身處不同地域的團隊更順暢高效地協作。

隨著全球更多企業紛紛部署AI以優化辦公模式，AI工具及有關技術夥伴的市場需求亦迎來增長。作為領先的雲服務供應商，阿里雲早前便宣佈升級智能助手「聽悟」，將其接入語言大模型「通義千問」，為企業帶來更多支持。升級版的「通義聽悟」依託阿里巴巴自研語音識別模型Paraformer和多人識別模型CAM++等技術，可助人們於會議等多種辦公場景下精準高效地理解和分析多媒體內容。

「通義聽悟」未來還將推出眾多基於AI的特色功能，包括針對用戶對多個音視頻文件查詢自動輸出文字回答、提取視頻內PPT幻燈片內容並生成摘要、以Chrome瀏覽器插件形式為多媒體內容提供實時中英互譯等，滿足企業多元化的辦公需求。自「通義聽悟」推出以來，已有超過36萬用戶使用。

AI模型助各行業解鎖更多可能性

生成式AI前景廣闊，大語言模型憑藉其於內容製作與轉換方面的獨特優勢，已不斷顛覆創作內容和表達創意的方式。以阿里雲日前推出的AI繪畫創作大模型「通義萬相」為例，其可根據中英語言的文字指令生成細節豐富、風格多樣的圖像或改變圖像的風格。這一模型輕鬆生成高質AI圖像的能力，預計將令電子商務、廣告設計、娛樂、教育等多個領域受益，助企業更高效地探索內容創作的可能性，進一步釋放創造力及生產力。

為協助企業及開發者充分應用語言大模型，阿里雲也於近期推出通用框架ModelScopeGPT。企業和開發者可使用ModelScopeGPT訪問和執行最貼合用戶需求的模型，以完成複雜度高的AI任務，例如開發多語言視頻。

基於大語言模型的生成式AI正處在全新發展階段，未來必將不斷發展出新範式，重塑社會生產創新的多個領域。在AI時代，阿里雲也將持續致力於讓AI更普及，不斷推出更多前沿產品和服務，並為合作夥伴提供底層技術、雲計算資源等全方位支持，助企業提升辦公數智化，探索全新商業模式，解鎖更多機遇。

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撰文 : 劉彬星 阿里雲智能港澳地區及菲律賓總經理

欄名 : 阿里雲誌

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