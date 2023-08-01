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【今日優惠精選】尖沙咀火鍋戴眼鏡8折＋送海鮮拼盤｜Francfranc 低至3折

精明消費 07:30 2023/08/01

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 龍鳳呈祥雞煲火鍋：眼鏡人士入座8折+送海拼

龍鳳推出8月優惠，即日起至8月31日，同檯有戴眼鏡人士可享最高8折優惠，再送三文魚刺身、生啤或者海鮮拼盤。此優惠只適用於已登記之會員及只適用於晚市時段，欲享用此優惠須於前一天訂座。

全檯2副眼鏡：三文魚刺身（1客）
全檯3副眼鏡：生啤（2公升）
全檯4副眼鏡：細龍鳳呈祥海鮮拼盤（1份）
全檯8副眼鏡：全單8折以及海鮮拼盤（份量按人數計算）

餐廳地址：九龍尖沙咀加拿分道16號金輝大廈2樓全層
訂座電話：28198881
營業時間：12:00-01:00

點擊圖片放大

2. 雅芳婷: 搬遷清貨 全店額外85折

即日起至8月6日，雅芳婷皇室堡分店將進行搬遷清貨優惠，全店貨品還有額外85折。

點擊圖片放大

3. Francfranc：大小型傢俬FINAL SALE低至3折

FINAL SALE火熱進行中，超過2,000款精選產品再降價，包括大小型傢俬、家居擺飾、廚具及餐桌用品等，以低至3折發售。

門市或網店優惠價商品：按此

購物優惠：
- 所有FUN!會員買任何正價或減價產品滿3件即享8折
 （以上優惠不適用於陳列品、寄賣品；不可與全年會員折扣同時使用）
- 非會員優惠－買任何正價或減價產品滿3件可享額外9折
- 傢俬及地毯購物淨額滿3000元享免運費及60天免費儲倉優惠

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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