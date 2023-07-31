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股市大漲打破「債券年」預期　股債情緒差距達24年最高

個人增值 17:05 2023/07/31

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彭博社報道，去年年底大部分市場分析都預測2023年將是「債券年」，但現在這種論調已被顛覆︰對股票的需求如雪崩般席捲而來，在全球掀起了猛烈反彈，而且有跡象表明，漲勢可能遠未結束。投資者對股票相對於債券的樂觀程度，達到自1999年有紀錄以來的最高水平。

債券未發揮避險作用

波士頓宏利資產管理公司（Manulife Asset Management）全球資產配置主管Nathan Thooft向彭博表示：「隨著情緒、技術面和經濟衰退風險進一步被推後，我們從減持股票轉向增持股票。」

報道指，2023年具備了固定收益取得突破的所有條件。美聯儲結束激進加息並轉向更寬鬆的政策，本應會推動債券反彈，並使它們成為抵禦增長低迷的保險政策。

然而，美國經濟似乎完成了一項罕見壯舉︰通脹放緩的同時，新的就業機會不斷湧現。經濟增長持續加速，就連美聯儲也不再預測經濟會衰退。美聯儲仍在加息，而債券並沒有發揮其作為安全閥的作用。

「淡友」承認看錯市　更多人相信「軟着陸」

這一驚人逆轉讓Mike Wilson等一些著名「淡友」承認看錯市況，其他策略師上調了對股票的目標，更多人則下調了經濟衰退的預測或完全放棄預測。

摩根大通銀行最近調查的一半以上的客户表示，儘管出現快速加息，即所謂的 「軟着陸」 或 「不着陸」，但他們現在相信美國經濟仍能繼續擴張。調查顯示，計劃增持股票、減持債券的投資者數量大增。

Mahoney Asset Management首席執行官Ken Mahoney表示，過去一年來看跌的聲音一直很大，市場卻一直上漲，看跌者忽略了股市走高的技術面信號。

「債券年」的預測並非完全錯誤。在整個曲線上，債券都取得了正收益，投資者以很小的風險獲得了很大的收益。只是股票今年的漲幅一度難以想象。

漲勢會否持續？

雖然美國經濟軟著陸現在是市場最爲看好的，但這絕非確定無疑。貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）副所長Alex Brazier在接受彭博電視採訪時説：「市場現在的定價是軟着陸，要實現軟着陸，很多事情必須順利進行，而風險都在一個方向上。」

美聯儲加息525個基點的滯後效應可能需要兩年或更長時間才能波及整個經濟。通脹回落的趨勢可能只是曇花一現，這種趨勢很大程度上是歸因於油價下跌。標普500指數中科技股的預期收益率為28倍，可能意味著它們的拋售時機已經成熟，而倉位卻偏向上行，任何回調都可能導致更大的跌幅。

儘管如此，Brazier也承認今年美股表現讓很多人驚訝。

SentimentTrader認為這種情況可能會持續下去。與過去不同的是，公司內部人士是大買家，而波動性減弱和看漲期權等技術面因素則令股市情緒高漲。

前兩次發生在新牛市前

Sundial Capital Research和 SentimenTrader的研究總監Jason Goepfert表示，股票與債券情緒相差如此之大的情況，只在2003年和2009年出現過，這兩次都是發生在長期熊市之後、新牛市之前，表明投資者預期發生巨大轉變。

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