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滙豐中國「代客境外理財計劃」推出債券基金

個人增值 17:37 2023/07/31

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滙豐中國今日宣佈，與資產管理公司資本集團（Capital Group）拓展合作，在「代客境外理財計劃」開放式海外基金型產品（「QDII計劃」）項下，獨家首發由資本集團運營和管理的「資本集團全球公司債券基金」，為環球私人銀行和卓越理財等客戶提供更加多樣化的全球市場投資機會。

滙豐中國携手資本集團，在全球多個市場推出「資本集團全球公司債券基金」，該基金由資本集團運營和管理，是繼2023年初滙豐中國與資本集團首度在内地開展「代客境外理財計劃」的合作後，進一步長期合作。

多元化配置應對全球波動

全球精選的高評級債券，具有一定程度的長遠穩定性。通常高評級債券與股票的關聯性偏低，倘若市場持續動蕩，該類債券可發揮穩定投資組合的作用，或可成為投資組合的核心配置。

滙豐中國財富管理及個人銀行業務投資及財富管理部總經理王穎表示，全球增長格局越發複雜，資本市場預期波動增加，在這樣的市場環境下，財富管理更需要國際化的視野。「不確定性」已成為市場的關鍵詞，通過多元資產配置構建資產配置組合，是應對不確定性，穿越周期的有效手段。全球化、多元化的資產配置可以更有效地分散財富管理組合的風險，讓投資者更好地把握全球不同市場、不同資產類別的投資機遇。

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