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【理財加油站】付費課程教人用AI、小紅書 「教人賺錢」才是最賺錢的行業？

個人增值 08:30 2023/08/01

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現時市面上出現各種「教人賺錢」的付費課程，例如，教人用ChatGPT、教人用Excel、教人直播帶貨、教人投資等等。近日，更有網民發現工聯會推出一個「小紅書營銷技巧訓練課程」，教大家通過小紅書營銷賺錢。大家紛紛發表不同意見，有人認為自己多看小紅書内容就可以，沒有必要報讀課程；有人卻認為營銷和平時玩不同，需要一定專業知識，有上堂的必要。這些付費課程真的能教人賺錢嗎？還是僅是一種「智商稅」？

為何大家想買課程？
這種付款課程受到大家歡迎，可能有以下幾個原因：

1. 想快速賺錢
雖然大家都明白賺錢不容易，但心中總有想快速賺錢的念頭，希望捕捉到一些新潮流及機遇，賺到一桶金。

2. 被課程内容簡介吸引
網絡上，很多付款課程標題及課程内容非常吸引，例如「專家指導用法」、「獨家生財秘方」、「30分鐘掌握基本操作」等等，令人瞬間充滿想了解的欲望，但在付款之後，可能課程都在講述一些基本概念及介紹，並沒有深入探索，以及任何賺錢的具體方法。

3. 訊息差異
對於一些自己不熟悉的領域，以及最近新興起的潮流，容易產生探索的好奇心，例如ChatGPT、Python編程快速上手課程等等，想在不熟悉的領域尋找賺錢的機會。

4. 認為有人教導容易上手
有些報讀課程的人是想追求效率，認為課程有人講解引領，能讓自己更快上手。

付費課程真的能教人賺錢？
正如前文所述，教人賺錢的課程可能只是通過趣味的簡介吸引人，其實課程内容並沒有實質作用。除此之外，還有教人賺錢的課程的確會有教導實質操作，但更深入的内容需要另外收費才能繼續學習。

因此，這些付費課程可能可以幫助新手了解一定地基礎概念，但如果要用來賺錢，還需另外用大量時間深入學習，需要一定的時間成本。另外，更重要的是，這種程度的學習可能可以通過一些免費途徑實現，網上也不乏各種免費教學視頻及學習資料，相比之下，賣課程反而成為最高效的賺錢方式。

這些教學課程在沒有教你賺錢之前，已經賺了你的錢。假設課程售價是200元，如果有1萬人報讀這個課程，課程收入已經高達200萬元。部分課程可能有限時的退款服務，也就是24小時或者72小時内可退款，但很少會設置這種服務。於是，在不經意間，售賣課程的人已經賺走一大筆錢。

如何判斷是否需要買課程？

1. 課程内容是都能通過免費途徑學習？
在報讀付費課程之前，首先要進行搜尋，網上是否有免費課程，如果這些免費課程已經可以滿足自己的學習需求，就沒有必要另外報讀課程。除了免費視頻教學之外，可能還會有網友分享學習資料。

2. 課程講師是否有專業背景？
現時，愈來愈多沒有專業背景的人士也出來開課，而學生的學習成效很大程度取決於老師的專業程度，要確保是由專業資格的老師，才再考慮是否報讀。

3. 會否陷入傳銷騙局？
一旦發現這些所謂導師，講足一整堂課都沒有實質教導過什麼，而是一直推銷自己、一直「氹」你繼續付費，請及時抽身離開，免得愈踩愈深。天下間從來都沒有免費午餐，但付費的，也不一定好吃。別跟自己過意不去，即使付了錢，也可以不再去上課，這也是「止蝕」的技巧。

 

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欄名 : 理財加油站

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