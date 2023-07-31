【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升1成　除咗盈富仲有呢啲選擇

交易所買賣基金（ETF）集指數基金的分散風險作用及股票交易方便的特點於一身。市場上有各式各樣的ETF，追踨不同的行業、市場及商品等。一般來說，大部分的交易所買賣基金都會派息，通常每季、每半年或每年一次。以下將會為大家介紹幾隻高息的港股ETF，讓「食息一族」有多一個收息選擇。

以下股息率及股價均以2023年7月28日收市價計算。

1. iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF（03074）

股息率︰3.02%

年初至今︰+20.75%

台股近日屢創新高，若想捕捉有關機遇，可考慮此ETF，但要留意其投資分布極為集中，有65.47%都是資訊科技行業，16.42%是金融行業，這兩者已佔8成，其實也反映了台灣的企業生態。

目前該ETF持倉最大的自然是台灣股王台積電，單隻股份已佔ETF的31.1%，其他重倉股例如鴻海、聯發科等，都是電子科技、晶片製造等業務為主。讀者要小心，這ETF可能會較為單一。

由於過去一年半導體股升勢強勁，帶動此ETF股價連連向上，股息率受壓。以7月28日收市價計算，此ETF股息率3.02%。

2. 東方匯理恒生香港35指數ETF（03012）

股息率︰3.53%

年初至今︰-5.93%

此ETF旨在緊貼恒生香港35指數的表現，是本地註冊的企業為主，因為持倉包括滙控、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 、長和 （00011） 、中電 （00002） 等，讀者若想規避內地企業的風險，可考慮此ETF。以7月28日收市價計算，此ETF股息率3.53%。

3. 華夏香港銀行股ETF（03143）

股息率︰4.71%

年初至今︰+8.68%

雖然名字是香港銀行股，但其實是包括在港上市的內地銀行，因此除滙控 （00005） 外，也建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） 、工行 （01398） 等大型內銀；也包括渣打 （02888） 、恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 等本地大行。以7月28日收市價計算，此ETF股息率4.71%。

4. 三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（03187）

股息率︰5.22%

年初至今︰-1.65%

近年ETF發行商各出奇謀，搜羅環球值得投資的資產，三星這些亞太高息房地產信託ETF，便是較獨特的產品。除了持倉最大的領展 （00823） ，大部分持股都是亞太區（新西蘭除外）上市證券，例如日本、澳洲、新加坡等。

房託基金一向派息率高，因業務以收租為主，仍較為穩健。此ETF不但涵蓋住宅項目，也包括辦公室、酒店、貨倉、醫院、停車場等。以7月28日收市價計算，此ETF股息率5.22%。

5. 中國平安CSI香港高息股ETF （03070）

股息率︰7.29%

年初至今︰+10.25%

這隻ETF追蹤中證香港紅利指數，持股多是中資股，目前10大持倉包括中海油 （00883） 、一向高息的4大內銀股、中移動 （00941） 等。以7月28日收市價計算，股息率7.29%。ETF過往表現而言，無論過去1個月、今年以來、過去1年或過去3年，均見升幅。

6. Global X 恒生高股息率 ETF （03110）

股息率︰7.85%

年初至今︰+2.83%

此ETF追蹤恒生高股息率指數，投資於50隻股息率最高的香港上市證券，並排除高波幅、低市值及低交易量的證券。以7月28日收市價計算，此ETF股息率7.85%。

目前其最高持股包括中海油 （00883） 、中國宏橋 （01378） 、新世界 （00017） 、東風集團 （00489） 等等。與中國平安CSI香港高息股ETF （03070） 不同，此ETF持倉較重的有不少並非藍籌股。

7. 富邦恒生滬深港(特選企業)高股息率指數ETF（03190）

股息率︰7.98%

年初至今︰+10.36%

這是一隻去年中才上市的ETF，因此未有全年的股息率可以參考，但它目標是每季派息，以相關指數截至去年6月底的股息率來計算，高逾8厘。

它是本港首隻覆蓋滬深港三地高息股的ETF，因此其所選的企業，不限於香港上市，也有滬深交易所上市的，10大持倉便有格力電器。

8. PREMIA 中國房地產美元債 ETF （03001）

股息率︰12.05%

年初至今︰-31.4%

先旨聲明，這隻中地美債ETF的息率雖然高，但從過往表現可見，價格的波動足以蠶食息率回報，而且此ETF集中投資於內房的美元債，市場風險頗高，近年屢屢出現壞消息，例如美國加息、人民幣急跌、中央調控內房等，都一度令此ETF價格急跌。無論是近1個月、今年以來還是2021年4月上市以來，此ETF也是見紅。

以7月28日收市價計算，此ETF股息率12.02%。但如果想穩定每年收息，投資在價格極波動的ETF，可能不是最合適。

9. 盈富基金（02800）

股息率︰3.13%

年初至今︰+2.51%

最後介紹兩隻最為人熟悉的ETF，首先是盈富基金，它是首隻在香港上市的ETF，可讓投資者在一次交易中就購入代表香港市場的多隻藍籌股，其目標是提供緊貼恒生指數表現的回報。盈富基金是港股ETF中成交最多，例如單是周五（7月28日）單日成交額43.15億元，以流動性而言是最充足的ETF，讀者不用擔心價差問題。

10. 恒生中國企業ETF（02828）

股息率︰2.92%

​​​​​​​年初至今︰+3.18%

恒生中國企業ETF緊貼恒生中國企業指數成分股，即追蹤在香港上市的大型內地企業。目前10大持股包括農業銀行 （01288） 、阿里巴巴 （09988） 、安踏 （02020） 、百度 （09888） 、中國銀行等等。

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