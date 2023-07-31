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【銀色債券2023】首日認購「丁財兩旺」　大戶斥逾100萬元超過認購上限（不斷更新）

外匯、商品、債券 12:27 2023/07/31

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新一批銀色債券已開始接受認購，將於下周三（8月9日）下午2時截止。多家銀行表示，首日總認購人數及總認購金額均創歷年新高。儘管每人最多可獲發100手（即100萬元），仍有銀行錄得逾100萬元。

本網早前已指出，如果認購逾30手銀債，或有可能變成退款。除非是藉此博退款優惠，不然只是浪費子彈。

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各銀行及券商認購反應如下︰

銀行
招商永隆︰客戶最多認購逾100萬元該行於銀色債券認購首日的平均每名客戶認購金額為25萬元，亦錄得多宗客戶作大額認購，他們認購金額為超過100萬或以上的認購申請。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數為55%。
信銀國際︰部分客戶認購100萬元於銀色債券認購首日，該行客戶的平均認購金額超過25萬元，亦接獲部份客戶的100萬元大額認購。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的4%上調至5%，為歷來最高，亦比港元定期息率為高，相信銀色債券對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，預計今批銀債會錄得超額認購。
恒生︰料今年認購反應創新高恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「恒生客戶認購第八批銀色債券的反應熱烈，首日總認購人數及總認購金額均創歷年新高。經恒生個人Mobile App或e-Banking認購的客戶比例亦顯著上升。由此可見，今批銀色債券保證息率達5厘，對長者有一定吸引力，相信今年整體銀色債券認購人數及金額均有機會創新高。」
渣打︰客戶平均認購逾20手渣打香港財富管理業務主管何文俊表示﹕「客戶認購新一批銀色債券的反應熱烈，首日認購宗數較上一批增加超過一成，平均每人認購超過20手，當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請。」
滙豐︰首日認購創該行新高滙豐發言人表示：「客戶對政府推出年利率最少5%的新一批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數及金額均創出銀債開售首日的新高，其中透過數碼銀行渠道認購的比率持續上升。」
券商
富途證券︰6小時逾800萬元認購

在銀債開售第一天，短短6小時收逾800萬認購金額，反應熱烈。

富途證券稱，由於今年銀債保證息率上升至5厘，較去年吸引，富途近日亦加碼開戶優惠，吸引不少客戶查詢，預計未來一周數字將繼續攀升。

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欄名 : 銀色債券2023

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