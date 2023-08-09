【銀色債券2023】認購人數料創紀錄　中銀︰20手可獲全數派發（不斷更新）

新一批銀色債券已經截止認購，政府最快今日傍晚公布認購結果，大型銀行指認購人數創新高，預計申請20手的都會獲全數派發。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數及金額均創出新高。線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請的人數更上升超過兩成。

該行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如果以發行額最多增至港幣550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經本行認購銀債。在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。

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各銀行及券商認購反應如下︰

銀行 招商永隆︰客戶最多認購逾100萬元 該行於銀色債券認購首日的平均每名客戶認購金額為25萬元，亦錄得多宗客戶作大額認購，他們認購金額為超過100萬或以上的認購申請。而經電子渠道（流動銀行／網絡銀行）認購的客戶人數為55%。 信銀國際︰部分客戶認購100萬元 於銀色債券認購首日，該行客戶的平均認購金額超過25萬元，亦接獲部份客戶的100萬元大額認購。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批銀色債券保證息率由去年的4%上調至5%，為歷來最高，亦比港元定期息率為高，相信銀色債券對尋求穩定收入的投資者而言甚具吸引力，預計今批銀債會錄得超額認購。 恒生︰料今年認購反應創新高 恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示：「恒生客戶認購第八批銀色債券的反應熱烈，首日總認購人數及總認購金額均創歷年新高。經恒生個人Mobile App或e-Banking認購的客戶比例亦顯著上升。由此可見，今批銀色債券保證息率達5厘，對長者有一定吸引力，相信今年整體銀色債券認購人數及金額均有機會創新高。」 渣打︰客戶平均認購逾20手 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示﹕「客戶認購新一批銀色債券的反應熱烈，首日認購宗數較上一批增加超過一成，平均每人認購超過20手，當中不少客戶透過數碼渠道遞交申請。」 滙豐︰首日認購創該行新高 滙豐發言人表示：「客戶對政府推出年利率最少5%的新一批銀色債券的認購反應熱烈，滙豐接獲的認購宗數及金額均創出銀債開售首日的新高，其中透過數碼銀行渠道認購的比率持續上升。」 券商 富途證券︰6小時逾800萬元認購 在銀債開售第一天，短短6小時收逾800萬認購金額，反應熱烈。 富途證券稱，由於今年銀債保證息率上升至5厘，較去年吸引，富途近日亦加碼開戶優惠，吸引不少客戶查詢，預計未來一周數字將繼續攀升。

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