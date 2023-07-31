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普遍人都欠缺的致富特質　富豪7大真實生活習慣　會冒險但不會押全注

個人增值 20:30 2023/07/31

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如何變有錢是每個人都關心的問題。向有錢人學習，也許是最直接有效的方法。有錢人之間有著各種不同的性格、生活方式，他們是否有共同點呢？雖然不同富人的生活方式和性格雖然不同，但在價值觀和行為準則上，看來仍有共通之處。台灣youtuber投資理財專欄作家楚狂人，就從身邊認識的各行各業的老闆及高手中，整理出他發現富人都有，但一般人很少有的特質，並列出真實有錢人的七個共通點及重要思維︰

1. 定期做健康檢查，盡早發現問題，減少意外的機率。
有錢人相對擁有更好的醫療資源和保健習慣，因此他們比較容易意識到健康的重要性，並定期進行健康檢查和保健措施。對於一般人而言，健康檢查可能被視為浪費時間和金錢，但實際上，及早發現健康問題不僅可以減少醫療費用和生命安全的風險，更能提高生命品質和生產力。因此，定期做健康檢查和保養身體，是一個具有長遠投資價值的重要習慣。

2. 具有強烈的風險意識，不會ALL IN，但又願意冒適度的風險。
有錢人相對更具有風險意識和投資眼光，因此他們能夠理性分析風險和回報的平衡，並採取適度的風險投資策略和管理方法。相對地，一般人可能更容易受到情緒和外在因素的影響，而做出過度風險或保守的投資決策。因此，學習有錢人的風險管理和投資策略，能夠提高個人的投資能力和財務規劃。

3. 願意花錢「買時間」，排除一切浪費時間的行為，相信時間的重要性大於金錢。
有錢人相對有更多的資源和選擇，因此他們更能夠理解和珍惜時間的價值，並願意花費金錢來換取時間的自由和品質。相對地，一般人可能會被短期的利益和消費誘惑所影響，而忽略了時間的重要性和價值。因此，學習有錢人的時間管理和價值觀，對於提高生活品質和事業發展都有著重要的影響和啟示。

4. 有面對問題並解決的能力，不逃避或忍耐，具有超高的執行力。
有錢人相對具有更強的心理素質和解決問題的能力，因此他們能夠更有效地面對挑戰和困難，並積極尋找解決方案和執行策略。對於一般人而言，學習有錢人的思考方式和行動力，能夠提高自我管理和領導能力，並更有效地解決生活和事業中的問題和挑戰。

5. 不只依賴一項收入來源，增加抗風險的能力，包括做點副業、投資等。
有錢人相對具有更多的資金和資源，因此他們比較容易進行多元化的收入規劃和投資策略。這不僅可以增加收入來源和抗風險能力，更能提高資產管理和財務規劃的能力。對於一般人而言，增加收入來源和投資策略可能需要更多的時間和資源，但對於長遠的財務規劃和事業發展而言，這是一個非常重要的策略。

6. 擁有長期的視野和計畫，不只看眼前的利益，而是考慮長遠的發展。
有錢人相對更具有長遠的視野和計畫，能夠考慮未來的發展和趨勢，並掌握機會和挑戰。相對地，一般人可能更著重眼前的利益和短期的目標，而忽略了長遠的發展和風險。因此，學習有錢人的長遠規劃和戰略眼光，能夠提高個人的決策能力和事業發展。

7. 對自己的生活有清晰的規劃和目標，能夠適時調整策略，達成目標。
有錢人相對更具有清晰的生活規劃和目標，並能夠根據不同的情況和挑戰，適時調整策略和方向，達成目標和夢想。相對地，一般人可能更容易受到干擾和分心，而忽略了自己的生活目標和規劃。因此，學習有錢人的生活規劃和目標管理，能夠提高個人的自我管理和生活品質。

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