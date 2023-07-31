【加密市場一周】OpenAI CEO推出WorldCoin　美聯儲FedNow可為CBDC奠基

上周，加密貨幣市場交易量下跌至258億美元。比特幣於周三報29,227美元，下跌2.3%。以太幣一周下跌2.1%，周三報1,857美元。

OpenAI CEO推出加密幣WorldCoin

OpenAI的執行長宣布推出新加密貨幣項目「WorldCoin」，其中提供的核心服務是「World ID」。「World ID」是一種「數字護照」，主要用於驗證持有者的身份是真實的人而不是AI機器人。在「World ID」的申請過程中，申請人需要親自到場，以便「WorldCoin」的“Orb”執行掃描以驗證該人是真正的人類。只有在驗證了申請人的人類的身份後，「World ID」才會被批出。在該項目的測試期中，已經獲得了200萬用戶，並有望在以後擴大其規模。 「WorldCoin」還有一種名為WLD的加密貨幣，其價格在7月24日GMT 10:00時為2.49美元。

美聯儲FedNow或可為CBDC奠基

美聯儲的新即時支付服務FedNow的推出引發了有關美國央行數字貨幣（CBDC）的新推測。儘管美聯儲否認其支付系統與數字資產領域有任何聯繫，但專家認為，新系統可能為CBDC的基礎設施奠定了基礎。不過，仍有不少的批評者對FedNow的潛在的隱私和控制問題表示擔憂，一些共和黨議員和政治領袖表示，CBDC可能容易受到政府的監視和審查。甚至銀行也批評FedNow，指出其缺乏領導結構和明確的商業計劃。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6,384點，一周下跌1.8% ；信昇比特幣指數報7,059點，一周下跌2.3%；信昇以太幣指數報15,955點，一周下跌 2.1%; 信昇加密穩定幣報999.22點。信昇比特幣現價指數報29,223點，一周下跌2.3%；信昇以太幣現價指數報1,857點，一周 2.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6384 -1.8% (-119) 信昇加密穩定幣指數 999.22 -0.06413% (-0.64121) 信昇比特幣指數 7059 -2.3% (-166) 信昇以太幣指數 15955 -2.1% (-349) *截至2023年7月26日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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