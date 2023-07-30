【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 精明消費 09:30 2023/07/30 分享： 分享： 去旅行，用信用卡除了免費享用貴賓室，還可以搭轎車輕鬆去機場，隨時比坐的士更便宜！即睇1分鐘《理財最前線》，教你如何享用這項尊貴體驗，及留意魔鬼細節︰ 理財最前線 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 2023/07/23 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 2023/07/16 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 2023/07/09 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 2023/07/02 【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 2023/06/25 消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學 最後機會領$100現金獎賞 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 電子支付 著數優惠 手機Apps 的士 信用卡 機場