  • 31°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 10:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠　隨時平過的士　小心魔鬼細節

精明消費 09:30 2023/07/30

分享：

分享：

去旅行，用信用卡除了免費享用貴賓室，還可以搭轎車輕鬆去機場，隨時比坐的士更便宜！即睇1分鐘《理財最前線》，教你如何享用這項尊貴體驗，及留意魔鬼細節︰

理財最前線
【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠　隨時平過的士　小心魔鬼細節
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

最新專欄文章 更多

拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率
2023/07/23
拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率
海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
2023/07/16
海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
2023/07/09
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
2023/07/02
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學　最後機會領$100現金獎賞
2023/06/25
消費券轉會尚餘2天！即看簡易教學　最後機會領$100現金獎賞
旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 電子支付 著數優惠 手機Apps 的士 信用卡 機場

下一篇文章

【好去處】「開心香港」市集@科學園　STEAM工作坊／3D藝術打卡／金蛋彈床　小朋友放電必去
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【淘寶購物】不再免手續費! AlipayHK將收1%　但這4個方法免手續費
【信用卡優惠】每年10次免費入Lounge、$1.5可換1里　中銀推Cheers Card吸中產客
【信用卡優惠】每年10次免費入Lounge、$1.5可換1里　中銀推Cheers Card吸中產客
【銀聯卡優惠】北上用邊張銀聯卡？800元獎賞錢／ 700元回贈／永久免年費
【銀聯卡優惠】北上用邊張銀聯卡？800元獎賞錢／ 700元回贈／永久免年費
【好去處】「開心香港」市集@科學園　STEAM工作坊／3D藝術打卡／金蛋彈床　小朋友放電必去
【好去處】「開心香港」市集@科學園　STEAM工作坊／3D藝術打卡／金蛋彈床　小朋友放電必去
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款