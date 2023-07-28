  • 32°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 21:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券2023】5厘高息三大攻略　如何零成本賺$15,000？抽夠30手最穩陣？

收息攻略 20:30 2023/07/28

分享：

分享：

銀色債券今日正式開售！至8月9日下午2時前都可認購，保證回報達5厘，每手持有3年合共收息1500元。即睇以下短片教你如何零成本賺$15,000，仲有專家講解為何抽30手最穩妥。

ET至高息
【銀色債券2023】5厘高息三大攻略　如何零成本賺$15,000？抽夠30手最穩陣？
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

定期存款　3個月收息近$11,750　現有資金4.4厘（7月28日更新）
今日
定期存款　3個月收息近$11,750　現有資金4.4厘（7月28日更新）
50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新）
今日
50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新）
【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期
今日
【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期
10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）
2023/07/27
10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）
定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新）
2023/07/27
定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新）
收息產品 財富及資產管理 退休組合 退休規劃產品 退休金 財富及退休規劃 退休 儲蓄 儲蓄產品 定期存款

下一篇文章

定期存款　3個月收息近$11,750　現有資金4.4厘（7月28日更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息活期存款】單月8厘高息過銀債、3個月平均4.9厘｜恒生7.5厘延至8月
【高息活期存款】單月8厘高息過銀債、3個月平均4.9厘｜恒生7.5厘延至8月
【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期
【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000　富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期
【定期存款】1個月10厘、速賺$4110｜賺迎新兼做高息　中銀、東亞4.8厘
【定期存款】1個月10厘、速賺$4110｜賺迎新兼做高息　中銀、東亞4.8厘
定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新）
定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新）
50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新）
50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新）
10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）
10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款