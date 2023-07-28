【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？抽夠30手最穩陣？ 收息攻略 20:30 2023/07/28 分享： 分享： 銀色債券今日正式開售！至8月9日下午2時前都可認購，保證回報達5厘，每手持有3年合共收息1500元。即睇以下短片教你如何零成本賺$15,000，仲有專家講解為何抽30手最穩妥。 ET至高息 【銀色債券2023】5厘高息三大攻略 如何零成本賺$15,000？抽夠30手最穩陣？ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 定期存款 3個月收息近$11,750 現有資金4.4厘（7月28日更新） 今日 定期存款 3個月收息近$11,750 現有資金4.4厘（7月28日更新） 50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新） 今日 50萬元做定期存款｜4.7厘一季賺息近$6000、4.4厘1年收息$22,000（7月28日更新） 【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000 富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期 今日 【定期存款2023】滙豐5.21厘半年賺$13,000 富邦4.5厘最後召集｜7月份高息定期 10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新） 2023/07/27 10萬元做定期存款 │低門檻做4.65厘、最多收息$4150（7月27日更新） 定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新） 2023/07/27 定期存款利率邊間好？新資金加至4.7厘再破頂、現有資金4.4厘（7月27日更新） 收息產品 財富及資產管理 退休組合 退休規劃產品 退休金 財富及退休規劃 退休 儲蓄 儲蓄產品 定期存款